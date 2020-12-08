日職／12強賽養出信心 張奕的高期望意外有反效果

旅日投手張奕去年在世界12強棒球賽大放異彩，今年連他自己都是抱著高度期望投入日職賽季，卻在開季前遭遇傷情，他坦言經過今年之後，更覺得整季健康更重要，「去年本來把目標設在10勝，今年球季結束後，覺得這個目標有點困難，把目標換成從一軍開季、進入先發輪值，整季待在一軍、健健康康結束。」

張奕去年在12強賽投出代表作，兩場先發合計13.2局、無失分，拿下最佳先發投手獎，歐力士隊對他有期望，他自己投入日職賽季的期望值也遠高於以往，但春訓就因手肘不適影響調整進度，只能從二軍開季。

張奕今年直到8月才在一軍初登板，整季出賽13場（9場先發），拿下2勝4敗、防禦率4.31，球季後獲得加薪300萬日圓，明年推定年薪為1100萬日圓。

回想12強賽打出成名作，他說：「說真的，12強賽前，應該大家都不知我是誰，只知道我是哥哥（陽岱鋼）的弟弟，12強賽後，球迷開始關心我。」

「經過12強賽，投球自信心變了滿多，今年說真的，對自己的球季有期待。」高度期望之下投入今年球季，帶來意料之外的反效果，張奕吐露，「期待過多造成自己受傷。」

他表示，休息時間沒有控制好，造成手肘的負擔、疲勞，最終受傷，「當時的情況下，很緊張又很著急，想說怎麼辦，但急也沒辦法丟，只能跟球團說可能沒辦法丟。」復健過程枯燥乏味，他感謝球迷和家人的支持，「他們都很期望我可以回到一軍，那是我很大的動力來源。」