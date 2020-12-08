中職／體育署長參與領隊會議 期望六搶一組最強國家隊

中職今天召開領隊會議，體育署長張少熙也到現場，與球團交換意見，他也向聯盟表達，若明年要打六搶一資格賽或東京奧運，期望能組成最強國家隊。

聯盟會長吳志揚透露，各球團向署長提出建議，希望政府減輕稅賦、補助運動科學相關研究及儀器、補助二軍球場設施改善進而增加球場使用頻率等，此外，「最重要的是，署長期許我們，如果有機會打奧運或六搶一，還是要組最強國家隊，他會延續之前中職、棒協與體育署的協議書精神，來促成組最強國家隊。」

中職新聞稿如下：

中華職棒大聯盟於今（8日）召開球團代表會議。體育署長張少熙親自蒞臨會議現場致意，並聆聽球團的意見。各球團提出建議，希望政府減輕稅賦、補助運動科學相關研究及儀器、補助二軍球場設施改善進而增加球場使用頻率等。

另外會中針對預定明年舉行的6搶1奧運棒球資格賽以及中華隊的組訓賽事宜交換意見。張少熙署長也與球團交換意見，取得目前就按照之前12強的三方協議執行的共識。

今日球團代表會議達成下列協議：

一、 提升本土裁判薪資，鼓勵新人投入裁判行列，並聘請日籍審判委員來台指導。

二、 經抽籤後確定2021年（職棒32年）開幕戰週對戰組合：3月13日中信兄弟VS統一、3月14日味全VS統一、富邦VS中信兄弟。

三、 經抽籤後2021年選秀會的選秀順位為：1.富邦悍將 2.樂天桃猿 3.中信兄弟 4.統一獅 5.味全龍。