中職／兄弟314挑悍將隊當對手 猿隊開幕周當觀眾

中職今天進行領隊會議，重點之一為明年5隊賽程安排，冠軍隊伍統一獅隊開幕戰挑選中信兄弟隊，隔天與新軍味全龍隊交手，兄弟同一天在主場的賽事，則挑選富邦悍將隊為對手，意即樂天桃猿隊在開幕周沒有賽程。

今天各隊抽籤決定賽程，場地則等待各隊拍板，今天確定的是何時要出賽、碰上哪隊，獅隊將在3月13日開幕戰與兄弟交手，14日改與龍隊對決，領隊蘇泰安表示，開幕周已確定將在台南球場展開。

獅隊今年主場安排除了台南球場，還將納進高雄、花蓮，初步規畫為50場、5場、5場，也可能會有微調。

中信14日主場賽事，挑選悍將隊為對手，前3年都是開幕戰主角之一的猿隊，今年在開幕周只能當觀眾，要到3月16日才進行球季首戰，將與獅隊交手，主場首戰則是3月23日，對上龍隊。

龍隊的主場首戰3月26日到28日，與悍將隊進行3連戰，領隊任中傑表示，預計將選用天母球場；悍將隊主場首戰則為3月19日，對手為猿隊。

今年球季前10周，從周二開始開始都是兩地開打，上半季後3周才會開始出現有周間只安排1場賽事，若有補賽可能安排在此時，正式的補賽周則在6月15日。

此外，今年4月5日和9月20日為周一，但遇到國定假日，今年將安排賽事，4月5日為象猿戰，9月20日則為獅象戰、龍猿戰兩地開打，明星周則訂於7月17、18日。