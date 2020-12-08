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2024巴黎奧運棒球項目再度取消 主席：盼吸年輕觀眾

中央社 / 巴黎7日綜合外電報導
棒球雖在東京奧運復活，但2024年又將取消。 聯合報系資料照
棒球雖在東京奧運復活，但2024年又將取消。 聯合報系資料照

國際奧會今天核准，2024年巴黎奧運將納入滑板、競技攀岩、衝浪、霹靂舞4項運動。而在台灣深受關注的棒球將再自奧運舞台消失。

國際奧林匹克委員會（IOC）執行委員會已經證實上述4項運動，會被排入2024巴黎夏季奧運的賽程。

2020東京奧運已有滑板、競技攀岩、衝浪，這次奧運因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延遲1年，將在2021年舉行。

法新社報導，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）表示，霹靂舞列入2024巴黎奧運項目，是「奧林匹克2020議程（Olympic Agenda 2020）結果的一部分，我們確定要優先排入在年輕世代中特別受到歡迎的運動，並將運動城市化納入考量」。

2024巴黎奧運賽事總監蓋亭（Jean-PhilippeGatien）今天在2024巴黎奧運總部告訴記者：「這將是年輕、都會、創新的奧運會。」

路透社報導，國際奧會迫切想更新奧運的賽程，以維持和贊助商、轉播單位、年輕粉絲的關係。

台灣民眾十分關注的棒球，在1992年的巴塞隆納奧運被列入正式項目，中華隊在當年拿下銀牌，是隊史至今的最佳成績。

但在2012年倫敦奧運，棒球未被排入比賽，經過各方努力，才在2020東京奧運重回奧運殿堂，但只維持了1屆，2024巴黎奧運就再度被摒除在外。

棒球 衝浪 巴塞隆納

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