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新北富邦U18棒球賽13日開打 新北藍拚3連霸

中央社 / 台北8日電
2020年第3屆新北富邦國際城市U18棒球邀請賽將於13日開打，此次總計16支球隊，地主新北市分藍、白兩隊參賽，新北藍隊是穀保家商，新北白隊則由鶯歌工商、秀峰、崇義高中組成聯隊，冠軍預計19日出爐。中央社
2020年第3屆新北富邦國際城市U18棒球邀請賽將於13日開打，此次總計16支球隊，地主新北市分藍、白兩隊參賽，新北藍隊是穀保家商，新北白隊則由鶯歌工商、秀峰、崇義高中組成聯隊，冠軍預計19日出爐。中央社

2020年第3屆新北富邦國際城市U18棒球邀請賽將於13日開打，以穀保家商組成的新北藍隊由王牌投手林昱珉帶頭喊話「3連霸」，旅日球員陳冠宇則提醒學弟們不要害怕失敗。

今年受到武漢肺炎疫情影響，新北富邦國際城市U18棒球邀請賽沒能有外隊參賽，此次總計16支球隊，地主新北市分藍、白兩隊參賽，新北藍隊是穀保家商，新北白隊則由鶯歌工商、秀峰、崇義高中組成聯隊，比賽在新莊、三重棒球場兩地開打，冠軍預計19日出爐。

新北藍隊前兩屆比賽都拿下冠軍，今天開賽記者會上，王牌左投林昱珉喊話目標3連霸，此次比賽有電視轉播，林昱珉表示平常心、不會有太多其他想法；去年冠軍戰輸球的新竹市隊則喊話要擊敗穀保（新北藍）。

穀保家商畢業校友、旅日羅德隊左投陳冠宇今天出席記者會，陳冠宇笑說返台結束隔離後，為了參加記者會特別去剪頭髮、整理儀容。他感謝三級棒球一路以來遇過的所有教練，特別感謝穀保家商青棒隊推手蔡明堂，「謝謝蔡董大力支持我，讓我從高一開始就一直有出賽機會，到高三才能被球探看到、有旅外機會。」

陳冠宇勉勵參賽的球員，只要上場就要相信自己是最強的，想辦法拿出好表現，不要辜負教練團的期待，也希望學弟們不要害怕失敗，一個失投球、一個失誤不代表結束，比賽要到最後一刻才知道，棒球和人生的路很長，即使失敗也可以從中學到教訓、化為成長的養分。

李展毅傷癒富邦U18復出 磨蹲捕能力盼拚選秀

大理高中李展毅出席新北富邦U18棒球賽記者會，李展毅打擊力量佳，為了增進蹲捕能力多看多學、有明顯進步，因傷錯過黑豹旗，此次賽會復出求表現，明年有機會也想拚中職選秀。

李展毅從高一開始就展現驚人長打實力，曾拿下過玉山盃青棒賽、高中棒球聯賽（木棒組）、王貞治盃青棒賽全壘打獎，打擊能力備受期待，近年也有入選U18世界盃棒球賽、亞洲青棒錦標賽中華培訓隊。

李展毅升上高三後扛起球隊主戰捕手位置，他坦言捕手方面自己還有很多進步空間，為了精進蹲捕能力，李展毅今年在亞青中華培訓隊集訓期間，觀察培訓隊主戰捕手、平鎮高中張翔的動作。

李展毅提到，「張翔的傳球流暢性和啟動都做很好，我過去較差的地方就是啟動」，平時也會看具旅外資歷捕手朱立人、張進德的比賽畫面，多看多學、在比賽中嘗試，收到不錯的成效。

李展毅9月打完立德盃後，在母隊練球時跌入水溝、右腳受傷，李展毅直呼：「那個畫面很血腥，傷口深約5公分、縫了10針，休了快一個月」，也因此錯過黑豹旗全國高中棒球大賽。

此次新北富邦U18棒球邀請賽，為李展毅睽違2個多月實戰出賽，李展毅表示，希望這次比賽可以有好表現，接下來還有高中棒球聯賽（木棒賽）、明年國手選拔賽等，希望可以打出成績，明年畢業後也會考慮投入中職選秀。

穀保家商 棒球 陳冠宇

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