棒球／看好林昱珉旅外 陳冠宇：美、日都有他的舞台

富邦U18棒球邀請賽本周末開打，效力羅德隊的左投陳冠宇以「學長」身分現身開打記者會，與學弟分享經驗談，談到同為左投的穀保家商學弟林昱珉，他直誇比當年的自己更好，「不管旅美或旅日，都應該會有他的舞台。」

今年賽事受到疫情影響，少了國外球隊參與，形成城市交流，地主新北市分成藍、白兩隊，藍隊由剛拿下黑豹旗亞軍的穀保家商為主體，白隊則結合鶯歌工商、秀峰高中和崇義高中，新北藍為去年冠軍隊。

林昱珉作為衛冕冠軍隊伍代表，出席記者會，今年高三的他，目標未來要走上旅外路，不設限美職或日職，「日本或美國，看看哪邊有機會。」他期許自己的均速可以再提升，肌力、肌耐力也想再進化，身形單薄的他，目前178公分、65公斤。

陳冠宇也很關心這位小學弟的未來，認為他的投球協調性好、甩臂動作出色，「他今年的狀態看起來非常好，可能體型要更好，非常看好他的未來性，不管是旅美或旅日，都應該會有他的舞台。」

相比高中時期的自己，陳冠宇說：「他比我當年好太多了，他現在球速都145以上了。」至於給小學弟的建議，他說：「我自己感覺心理層面很重要，把每場比賽都看太重、沒辦法釋懷的話，會去影響到下一場比賽的心情。」