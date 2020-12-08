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中職／開幕戰313獅象對決 味全龍314登場
中職今天召開領隊會議，重點之一包括明年的5隊賽季如何安排，會議中確定開幕戰由新科冠軍統一獅隊3月13日在主場遭遇中信兄弟隊，14日則與味全龍隊過招，成為龍軍重返中職的一軍首戰。
龍隊明年將升上一軍，中職首度迎接5隊賽季，先前已在領隊會議中定調維持上下半季、120場，要如何安排成為大學問，會長吳志揚今天坦言：「終於把明年非常困難的賽程定案。」
吳志揚指出，賽程現在就需要定案，因為需要讓各隊去安排場地、招商，「根據賽程抽好1到5號，就知道什麼時候會有比賽、會碰到誰，可以去安排場地，和相關單位簽約。」
5隊賽季的最艱難之處，吳志揚指出就是「輪空」，「同一天最多就是2場，一定會有球隊輪空，但是我們盡量讓大家碰到類似狀況的機率一樣高。」
獅隊今年奪冠，明年將扛起開幕戰一角，還有挑對手的權利，會議中也確認13日先與兄弟交手、14日對戰龍隊，這也將成為龍隊回歸中職後的一軍首戰。
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