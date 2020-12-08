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中職／端出「具保障且有誠意」合約 中信等張志豪點頭
史上第一人連續四年完成20轟的張志豪季後行使國內自由球員資格，吸引多隊開出報價，根據多家媒體報導，母隊中信兄弟已端出有誠意合約留住這位強打好手，正等張志豪點頭答應。
除了中信有意願留人外，據傳包括富邦悍將等多支球隊也對33歲的張志豪感興趣，不過目前僅有中信提出正式合約，而張志豪的經紀公司也證實收到合約，也表示中信提出的條件相當有保障且有誠意。
據《ETToday新聞雲》報導，中信領隊劉志威說，雙方已經相互討論，球團已經開出合約，與對方條件差距不大，希望在近期能有消息。而張志豪經紀人林世民也表示，與中信正在討論中，所開的條件球團都可以接受，球團也開出很有保障且有誠意的合約留住張志豪，而張志豪也同樣希望在這幾天能有結果。
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