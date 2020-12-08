中職／味全抗議制度不公 吳志揚：當初5隊都同意

中職今天召開領隊會議，因味全龍隊的選秀順位再掀波瀾，聯盟會長吳志揚表示，當初已經定案的事，現在突然說要改，「哪隊被插在前面，都會不滿意，照制度來，也許味全也可以抽到1號。」

此次領隊會議要抽籤決定龍隊在明年選秀的順位，但代理領隊任中傑在會議中表達不滿，認為制度對新進球隊不友善，希望明年選秀能再獲一次禮讓，未獲同意，因此拒絕抽籤，由會長代抽確定為第5順位。

吳志揚表示，味全在前兩年的選秀都有優惠，也經過了兩年的擴編選秀，當初評估到此時應可建構一支有實力的隊伍，「原本大家講好，明年選秀味全用抽籤的，其他球隊照戰績排。」

吳志揚指出，「任領隊是希望大家能不能再禮讓一次，但是因為大家覺得還是要照制度來，現在臨時要改，誰被你插在前面都不會滿意。」

任中傑批制度對新進球隊不友善，吳志揚回應，「聯盟是五支球隊的結合，所有規定都是五隊同意，包括列入保護名單的範圍，FA也是球員年資到了可以享有的權利，近一兩年選進來的馬上又被選走也不合理，這都是當初味全和大家一起討論出來的，並不是聯盟特別規定的。」