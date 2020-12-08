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中職／「味全顧了多少大局」 領隊批對新球隊不友善
味全龍隊今天在領隊會議要決定明年選秀抽籤順位，代理領隊任中傑不滿制度對龍隊不友善，拒絕抽籤，由聯盟代抽到第5順位，他在受訪時表示，「這是不合理的事，要味全龍顧全大局，味全已經顧了多少大局。」
任中傑指出，今年從自由球員、擴編選秀，制度對味全有諸多不友善，「FA放話故意要卡味全，聯盟說不能撤回的FA也撤回了，對味全來說都不公平。」
他提到，擴編選秀可選的131人，有50人沒上過一軍，還有屆退球員，「可以選的人非常有限，還要拿出750萬來。」他以自由球員轉隊補償金倒算回去，等於這筆錢可簽下月薪50萬的球員，「我問你，這裡面有哪個是50萬標準的？」
任中傑表達不滿，「這種不公平的狀況，還要我們抽籤決定，所以我當場說我拒絕抽籤，由聯盟來抽，對味全新進球隊沒有一點友善的氣氛。」他怒批1隊對抗4隊，結局可想而知，「這種情況也認了，聯盟還是要繼續走下去。」
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