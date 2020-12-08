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中職／味全拒抽籤 會長代抽中選秀第5順位
中職今天召開領隊會議，備受矚目的味全龍隊抽籤決定選秀順位，出現意料之外的發展，代理領隊任中傑不願抽籤，由聯盟會長吳志揚代抽，抽出第5順位，也確定狀元籤落入富邦悍將隊手中。
今天領隊會議上的重要流程之一，就是龍隊為明年選秀抽籤決定順位，第1到第5順位機率各是20％，手氣將決定命運。
吳志揚表示，龍隊今天在會議中希望各隊再禮讓一次，不願抽籤，最終由聯盟代抽，確定為第5順位。
龍隊重返中職，已在近兩次選秀獲得保障狀元籤，明年選秀則在之前會議定調視抽籤結果而定，其他球隊則正常照戰績排序。若龍隊抽中第1順位，則今年戰績墊底的悍將隊就必須後退1位，只能拿到榜眼籤，這也讓悍將隊很關心龍隊的抽籤結果，領隊蔡承儒就曾在受訪時表示，希望可以趕快抽，「畢竟我們也是80％機率可以拿到狀元籤。」
龍隊籤位確定，狀元籤也順勢落入悍將隊手中，接著依序為樂天桃猿隊、中信兄弟、統一獅隊、味全龍隊。
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