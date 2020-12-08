棒球／學弟林昱珉拚旅外 陳冠宇讚：比我高中好太多

穀保家商王牌左投林昱珉今天與旅日學長陳冠宇一同出席記者會，林昱珉畢業後目標旅外，盼提升均速至146公里，陳冠宇大讚林昱珉是近年看到很好的左投，「比我高中同期好太多」。

林昱珉和陳冠宇今天一同出席新北富邦國際城市U18棒球邀請賽開賽記者會，此次新北市隊分兩隊參賽，穀保家商為新北藍隊，林昱珉代表新北藍隊出席記者會，喊話要拚連霸。

林昱珉表示，結束黑豹旗青棒賽後持續維持訓練，黑豹旗多定位後援出賽，此次新北富邦U18青棒賽應該會回到先發出賽；林昱珉明年暑假畢業，他目標旅外，也提到平時若有遇到旅外球員陳冠宇、胡智為等人，學長們都會分享經驗，提到穩定性的重要。

林昱珉表示，目前短局數出賽均速可以達148公里左右，但先發長局數出賽，均速還不夠、僅約144公里，他自認要提升競爭力，先發均速要提升到至少146公里，也會考慮聘請重量訓練師，拉高重量訓練量、強化身體。

同樣是穀保家商畢業的旅日羅德隊投手陳冠宇表示，林昱珉今年投球狀況很好，就差在體型要再壯一點，「我很看好他的未來性，他的協調性好、甩臂動作流暢，是近年看到很好的左投手，不管旅日或旅美應該都可以有好的發展。」

陳冠宇笑說，自己在高中時期最快球速才140公里，但林昱珉極速已經可以投到將近150公里，「比我在高中同期好太多了」。

陳冠宇也提到，旅外這10年來看到許多，想要打職業心理層面真的很重要，不要讓一、兩次不好的出賽表現影響到下一次登板，如何去調適是能否在職棒走得長遠的重點。