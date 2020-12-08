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日職／確診者在身邊 陳冠宇度過新冠球季鬆口氣

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
陳冠宇。記者陳宛晶／攝影
陳冠宇。記者陳宛晶／攝影

2020年是台灣左投陳冠宇的旅日生涯第10年，球季在疫情中開打，尤其羅德隊在季末陷入群聚感染，陳冠宇身處其中，以「驚險」形容今年賽季，他鬆口氣說：「可以回到台灣自主訓練，真的是一件很幸運的事。」

陳冠宇2011年與橫濱簽約赴日，今年是他旅日第10年，本季在一軍出賽19場、19.2局，被敲20安打、責失7分，防禦率3.20，相比去年獲得44場出賽，今年的發揮空間有限。

陳冠宇表示，「其實這10年來，教練給我的機會很多。」有時因為自己的調整狀況不佳，有時礙於洋將名額有限，他一整季內在一、二軍之間頻繁升降，也感受到，「一整年都待在一軍，真的是一件很不容易的事，要把自己每天都調整好、不能受傷，未來會朝這個目標去努力。」

回顧今年球季，陳冠宇坦言有許多困難，包括因為疫情，球季拖到6月才開打，在那之前，還有大約一個月無法跟著球隊練球、也不太能出門，需要自己找到方式調整，「大家的調整都沒有到很理想，匆忙地就要完成120場比賽，今年可以完成賽季是不幸中的大幸。」

羅德在爭冠關頭爆出群聚感染，重創球隊戰力，陳冠宇也吐露，「疫情發現當天，大家也是滿擔心的，被感染的人休息室就坐在我旁邊，其實那時已經比較鬆懈，大家都沒戴口罩。」

「心情很阿雜，尤其又在爭冠時，的確是影響球隊滿大的。」陳冠宇說，回想起來，今年球季各種經驗都有，度過驚險的一年，「可以安全回來台灣自主訓練，真的是一件很幸運的事。」

陳冠宇 羅德 橫濱

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