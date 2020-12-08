日職／野手都跟陳偉殷說對不起 陳冠宇見證「奇景」也納悶

台灣左投陳偉殷今年季末加盟羅德隊，「封鎖自家打線」的能力，也相隔9年跟著他一起回到日職場上，就連隊友陳冠宇都覺得神奇，「怎麼會有這種奇景出現。」

陳偉殷今年在例行賽出賽4場，全數都是優質先發，但隊友無法為他提供火力支援，造成他本季沒有勝投進帳。

陳冠宇表示，「以前他在中日時，不知道他這種處境，真的現場遇到，其實真的笑不太出來。」他在場邊看著都覺得很納悶，為什麼前輩投這麼好，卻沒有分數應援，「很好玩的是，比賽結束後，不只是監督，每個野手都跑去跟他說對不起、下一場再幫你打，結果默默場4場都沒有應援。」

第一次現場見證傳說中的陳偉殷封鎖自家打線能力，陳冠宇說：「第一次看到也覺得很奇特，怎麼會有這種奇景在我們面前出現。」

陳偉殷4場先發沒有勝投進袋，對比自己中繼出賽19場，還「撿」到1勝，陳冠宇笑說：「比起來，覺得自己還滿幸運，還有拿到1勝。」