IOC決議巴黎奧運要比霹靂舞 棒壘球確定出局

朝日新聞報導，國際奧林匹克委員會（IOC）在7日的線上理事會通過2024年巴黎奧運主辦國自選四個比賽項目，也代表棒球、壘球及空手道確定在四年後的夏季奧運沒有舞台。

報導指出，追加的四項運動為Break Dance（霹靂舞）、滑板、競技攀岩、衝浪，去年2月巴黎奧運籌委會提自選的推薦項目，12月7日決議通過。後三項也是明年東奧主辦國的自選項目。

Break Dance是以一對一的方式跳舞對決，2018年的青年奧運首度納入比賽項目，無需高價設備。IOC主席巴赫說，未來也希望奧運呈現在傳統競賽場地之外也能舉辦的年輕人的項目。

另一方面，巴黎奧運將取消男子50公里競走，IOC認為，這個項目僅舉行男子比賽，有違IOC性別平等的精神。

中華成棒隊在1992年巴塞隆納奧運的正式項目中拿下銀牌，但棒球自2008年北京奧運之後，被剔除於奧運常設比賽之外，2012倫敦奧運、2016里約奧運都沒有棒球項目，2020年東京奧運將棒球列為主辦國推薦項目，棒球才回歸奧運。