快訊

降雨範圍擴大！全台連兩天有雨 入冬最低溫將報到

IOC決議巴黎奧運要比霹靂舞 棒壘球確定出局

聯合報 / 記者雷光涵／即時報導
棒球自2008年北京奧運之後，被剔除於奧運常設比賽之外。圖為2008年中華奧運棒球隊對戰古巴。圖／聯合報系資料照片
棒球自2008年北京奧運之後，被剔除於奧運常設比賽之外。圖為2008年中華奧運棒球隊對戰古巴。圖／聯合報系資料照片

朝日新聞報導，國際奧林匹克委員會（IOC）在7日的線上理事會通過2024年巴黎奧運主辦國自選四個比賽項目，也代表棒球、壘球及空手道確定在四年後的夏季奧運沒有舞台。

報導指出，追加的四項運動為Break Dance（霹靂舞）、滑板、競技攀岩、衝浪，去年2月巴黎奧運籌委會提自選的推薦項目，12月7日決議通過。後三項也是明年東奧主辦國的自選項目。

Break Dance是以一對一的方式跳舞對決，2018年的青年奧運首度納入比賽項目，無需高價設備。IOC主席巴赫說，未來也希望奧運呈現在傳統競賽場地之外也能舉辦的年輕人的項目。

另一方面，巴黎奧運將取消男子50公里競走，IOC認為，這個項目僅舉行男子比賽，有違IOC性別平等的精神。

中華成棒隊在1992年巴塞隆納奧運的正式項目中拿下銀牌，但棒球自2008年北京奧運之後，被剔除於奧運常設比賽之外，2012倫敦奧運、2016里約奧運都沒有棒球項目，2020年東京奧運將棒球列為主辦國推薦項目，棒球才回歸奧運。

棒球 巴塞隆納 里約奧運

延伸閱讀

經費高出預期且疫情惡化 日民眾對東奧看法不一

抗議整體安全法 巴黎連兩週末示威爆警民衝突

全田賽／兩次試擲就破本季最佳 鄭兆村為奧運佳績忍耐

東奧組委會：賽事延辦追加677億元經費

相關新聞

中職／頻繁換帥問題多 林威助面臨更嚴峻考驗

中信兄弟二軍總教練林威助昨天(12月7日)確定接任一軍總教練一職，原教頭丘昌榮轉任首席教練，消息一出，引發外界熱烈討論，然而換帥動作是好是壞，恐怕值得商榷。 2013年底中信買下兄弟象，更名中信

日職／選擇不擅得分的阪神 陳偉殷又得自立自強

7日凌晨，日媒發出陳偉殷已大致上同意阪神開出的條件，預計在近日內會宣布加盟的消息。 今年季末才決定重返日本的陳偉殷，加入羅德後在例行賽及季後賽各先發4場及1場，雖因隊友火力不支援，而無法取得重回

中職／兄弟「助總」誕生 丘昌榮退居首席

等一座總冠軍，中信兄弟隊的等待邁入第11年，如今再確認增加1位卸任教頭，昨天球團證實，改由二軍總教練林威助執掌一軍兵符，...

中職／退役3年 林威助從2014年就累積教練資歷

中信兄弟隊確定改組教練團，由在二軍執掌兵符3年的林威助上任，他在2017年球季結束後退役，但其實教練生涯的起點更早，20...

日職／陳偉殷傳簽約阪神

台灣左投陳偉殷不與羅德隊再續前緣，日本媒體指出，他已和亟需先發左投的阪神虎隊達成合約共識，這將是陳偉殷生涯所效力的第3支...

中職／賴鴻誠轉戰樂天 傳出第一年月薪38萬

樂天桃 日前簽下自由球員賴鴻誠，根據自由球員補償辦法，樂天必須提出25人保護球員名單，富邦可以選擇「全額轉隊費」或「部分轉隊費加指定選手」。 若富邦選擇「全額轉隊費」即可得390萬補償金，若選擇

IOC決議巴黎奧運要比霹靂舞 棒壘球確定出局

朝日新聞報導，國際奧林匹克委員會（IOC）在7日的線上理事會通過2024年巴黎奧運主辦國自選四個比賽項目，也代表棒球、壘...

中職／接手7年已用6任教頭 兄弟3年約迎助總

中信兄弟隊求冠若渴，今年爭冠再度失利，球季後進行全盤檢討，今天發出新聞稿，證實更換總教練，由原任二軍總教練的林威助升上一...

中職／助總來了！兄弟公布教練團異動

中信兄弟隊今年爭冠失利，在總冠軍賽以3勝4敗不敵統一獅隊，球隊確定進行教練團改組，原二軍總教練林威助升任一軍總教練，丘昌...

日職／井上晴哉新賽季目標30轟 cos禰豆子嚇壞網友

近日羅德海洋隊舉辦感謝特別節目，球員於直播中與球迷見面，180公分、114公斤的井上晴哉裝扮成近日最受歡迎的卡通「鬼滅之刃」角色「竈門禰豆子」，衝擊的畫面引發球迷討論。 近兩年都敲出24轟的井上

中職／獅隊元月10日國慶球場開練 17日辦開訓典禮

統一獅隊今年拿下隊史第10座總冠軍，迎接明年球季，春訓第一階段從明年元月10日在高雄市國慶球場展開，17日則在南紡購物中...

中職／中信兄弟傳教頭換林威助 丘昌榮或將任首席教練

據媒體報導，中信兄弟在今年台灣大賽失利，傳二軍首席教練林威助可能被提拔至一軍執教，意味著現任總教練丘昌榮烏紗帽將不保。 中信兄弟今年在上半季拿下第一，可惜總冠軍戰在握有3勝1敗領先狀況下，最後被

熱門新聞

日職／陳偉殷加盟阪神 日網友：早十年來就好了

中職／助總來了！兄弟公布教練團異動

中職／賴鴻誠轉戰樂天 傳出第一年月薪38萬

中職／中信兄弟傳教頭換林威助 丘昌榮或將任首席教練

NBA／給8000美元小費卻坐經濟艙 舊帥稱衛少有超省一面

日職／與阪神簽約倒數 陳偉殷將成隊史台將第8人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。