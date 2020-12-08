中職／林威助要球員打開「開關」 強調禮貌尊重態度

中職中信兄弟隊今天公布，二軍總教練林威助接一軍總教練；林威助說，在一軍也強調「禮貌、尊重、態度」，球員到球場就打開「開關」、不能鬆懈，細節做好就離總冠軍越來越近。

中信集團公元2014年接手兄弟後，先後任用總教練謝長亨、吳復連、外籍總教練史耐德（Cory Snyder）、伯納（Scott Budner），今年球季再由本土教頭丘昌榮掌兵符。

兄弟隊近7年6度打入台灣大賽，丘昌榮菜鳥教頭首年率隊拿下上半季冠軍，但台灣大賽以3勝4敗不敵統一7-ELEVEn獅隊，無緣總冠軍；兄弟隊史上次拿下總冠軍已是2010年，台灣大賽結束後丘昌榮請辭，兄弟也宣布林威助接一軍總教練，並給3年合約。

生於1979年的林威助高中時期就獨身前往日本打球，2003年到2013年間效力日本職業棒球阪神虎隊，曾身披代表「老虎先生」的31號背號戰袍，反映阪神虎對林威助的期許；林威助2014年返台效力兄弟，2017年球季結束卸下球員身分。

林威助球員時期曾任隊長、兼任助理打擊教練，2018年起任兄弟二軍總教練，3年內帶兄弟拿下2次二軍總冠軍，球團肯定林威助帶兵能力，日式嚴謹作風與拚勁也一直為球迷讚許。

林威助表示，二軍執教3年，最基本要求「禮貌、尊重、態度」，這幾年看二軍球員，感受到他們的成長，球員們都有積極想練得更強、變得更好的上進心；任一軍總教練後還是會強調這幾點，希望球員只要到球場就是打開「開關」，展現態度，不容許鬆散。

他說，打職棒要爭冠不容易，但只要做好每個小細節，展現出身為職棒球員應有態度，相信就離總冠軍越來越近。他感謝球團給予3年合約肯定，「有種被球團賦予期待的使命感，我們就是一年一年努力做到最好。」

除林威助異動，丘昌榮將轉任一軍首席教練，原一軍外野守備教練林明憲接任二軍總教練；兄弟球團說，其餘一、二軍教練團成員確認後將陸續公布。