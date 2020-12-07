爆米花／合庫戰績穩居第一 綺麗苦吞20連敗

爆米花棒球聯盟合作金庫今天與台南市隊交手，9局靠再見保送以4比3拿勝，戰績穩居第一名；綺麗珊瑚成棒隊與台灣電力交手，終場以1比17、7局輸球，吞下賽後20連敗、1勝難求。

2020年爆米花棒球聯盟例行賽接近尾聲，合作金庫成棒隊今天與台南市成棒隊交手，合庫3局先馳得點，台南市隊4局扳平比數，5局合庫林瀚敲出超前比分陽春砲，再靠著接連安打取得3比1領先。

台南市隊9局靠著接連4支安打追回2分、再度扳平比數，合庫9局下半靠著安打、故意四壞保送、安打攻佔滿壘，滿壘選到再見保送，順利拿下勝利；合庫今天賽後戰績15勝2敗，戰績穩居第一名。

綺麗珊瑚隊爆米花戰績不理想，今天與台灣電力成棒隊交手，綺麗珊瑚投手群壓不住，台電團隊敲出19安、火力串聯搶分，綺麗珊瑚僅在首局靠著陳皓瑋二壘打、高飛犧牲打拿下唯一1分，吞下賽後20連敗，目前戰績持續墊底。