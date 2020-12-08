中職／頻繁換帥問題多 林威助面臨更嚴峻考驗

中信兄弟二軍總教練林威助昨天(12月7日)確定接任一軍總教練一職，原教頭丘昌榮轉任首席教練，消息一出，引發外界熱烈討論，然而換帥動作是好是壞，恐怕值得商榷。

2013年底中信買下兄弟象，更名中信兄弟，2014年由原本的總教練謝長亨續掌兵符，「中信兄弟元年」勝率僅0.431，年度戰績排名墊底，不過下半季逆勢奪冠，拿到台灣大賽門票，最終以1勝4敗不敵桃猿，隔年上半季打完40場，勝率僅0.425，球團決定換帥，謝長亨下台，由吳復連接任。

吳復連帶兵績效其實相當傑出，2015年球隊勝率0.582、2016年勝率0.576，連兩年都打進台灣大賽，只是帶兵第一年台灣大賽在3勝1敗領先優勢，遭桃猿連拿3場痛失總冠軍，第二年台灣大賽先拿2勝再連丟4場，眼睜睜看著戰力較薄弱、且已轉賣給富邦的義大犀牛登頂，吳復連球季結束丟帥印，由美籍史耐德擔任總教練。

吳復連在兄弟當總教練時戰績不錯，但很可惜在季後賽運氣稍差，球隊沒有給他第3次機會。 聯合報資料照片

史總2017年上半季帶兵勝率0.526排名第二，落後榜首的桃猿多達12場勝差，下半季末球隊爆發「五虎將事件」，勝率不到0.400墊底，即使戰績不振，依舊有季後挑戰賽可打，而且還扳倒統一獅進軍台灣大賽，最終以1勝4敗輸給桃猿。

2018年中信兄弟進入換血階段，史總帶了大半球季，勝率只有0.412，季末因故離台，由原本的投手教練伯納接總教練，這一年也是中信入主兄弟以來，唯一沒打過台灣大賽的球季。

2019年伯納將中信兄弟帶入台灣大賽，但又以1勝4敗輸給桃猿，特別是最終戰大輸17分相當難堪，伯納被換掉，今年換成丘昌榮執掌兵符，球團投入大量資源，找來三大洋投羅傑斯、米蘭達、德保拉，後面還有洋投萊福力、雷艾斯，上半季順利封王，下半季戰到最後一戰才確定無緣季冠軍，年度勝率0.568高居第一，也是勝率唯一超過5成的球隊。

台灣大賽中信兄弟對上戰力相對較弱的統一獅，先取得3勝1敗優勢，最後三戰押上三巨投羅傑斯、德保拉、米蘭達先發竟全輸，中信兄弟7年6度打進台灣大賽竟都落敗，真是情何以堪。

丘昌榮第一季帶兵就繳出不錯的成績，不幸又遇上魔咒般地兄弟季後賽大崩盤，讓他只能交出兵權。 聯合報系資料照片

持平而論，2015、2016、2020年是中信兄弟相對較有希望拿到總冠軍的年度，剛好是本土教頭吳復連、丘昌榮領軍，只是到最後事與願違，兩人例行賽帶兵勝率都接近6成，也拿到台灣大賽門票，績效算是相當不錯，而且比外籍教頭好得多，卻難逃丟帥印命運。

依邏輯來看，丘昌榮必須領軍奪冠才能繼續擔任總教練，其實難度相當高，富邦進軍中職4年以來，不但從來沒打過台灣大賽，甚至連季冠軍都沒拿過，洪一中在桃猿執教連續18個半季都沒墊底，來到富邦悍將第一個半季就最後一名，就知道總教練工作不好做。

桃猿也是如此，洪一中長期帶兵看似兵強馬壯，等到洪總離隊交棒給曾豪駒，才發現其實桃猿並非無懈可擊，今年下半季還落居墊底。

吳復連、丘昌榮帶兵績效亮眼，且丘昌榮才帶兵一年，球隊正要步上軌道，卻因台灣大賽失利丟兵符，若總教練人選愈換愈好那沒話說，問題是，林威助能否像吳復連、丘昌榮一樣，例行賽帶出近6成勝率戰績，並且拿到台灣大賽門票，不無疑問，而且若是明年「助總」沒領軍奪冠，依過去邏輯是否要下台負責，恐怕又是一大問題。

中信球團應該考慮給林威助多一點機會，不要下季沒拿下總冠軍，又要隨網路風向拱恰恰出來接任了，這對兩人及球隊長遠發展都不是好事。 聯合報系資料照片

林威助長期受日式球風洗禮，治軍嚴謹，首重球員態度，要求相當嚴格，二軍球員或許可以接受，但一軍球員能否適應「助總風格」仍是未知數，特別是林威助和丘昌榮帶兵風格差異非常大，教練團與選手恐怕有一段長時間磨合期。

台灣能當職棒總教練的人才庫有限，中信兄弟教頭任期最長不到2年，根本沒有足夠時間熟悉球隊運作，並打造符合期待的球隊風格，即使訓練基地設施完備、二軍農場養成扎實、球探編成有效率、砸大錢網羅強大洋投，依舊難換一冠。

而且，林威助升上一軍擔任總教練後，林明憲接二軍總教練，能否讓二軍農場繼續有效率運作值得關注，畢竟二軍除了訓練設備之外，「人」才是最重要的，這幾年林威助在二軍養成的成功，治軍嚴謹，各隊羨慕不已紛紛效法，樂天桃猿、統一獅、富邦悍將先後找來類似屬性的劉榮華、陳連宏、陳瑞振進駐二軍教練團，就是著眼於此。

由林明憲(右)和彭政閔在二軍培養人才，助總將有充足的兵源可用。 聯合報系資料照片

既然中信兄弟選擇換掉丘昌榮，由林威助接掌兵符，那麼就應該給「助總」更多時間與空間帶兵，讓他打造自己心目中理想球隊的模樣，而不是看網路言論和輿論風向來決定教練團人事布局；然而現實的情況是，接中職球隊總教練就是走下神壇的開始，林威助的考驗，只會比丘昌榮更嚴峻。