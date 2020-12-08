日職／選擇不擅得分的阪神 陳偉殷又得自立自強

7日凌晨，日媒發出陳偉殷已大致上同意阪神開出的條件，預計在近日內會宣布加盟的消息。

今年季末才決定重返日本的陳偉殷，加入羅德後在例行賽及季後賽各先發4場及1場，雖因隊友火力不支援，而無法取得重回日職後的首勝，例行賽甚至還吞下3敗，但防禦率只有2.42，WHIP也只有1.00，顯示即使在攻擊能力較強的洋聯仍有一定的壓制力，季後他未被放入保留名單內，獲得與其他球團談約的機會，最終決定加盟阪神，陳偉殷加入後，對於阪神的戰力維持或提升當然都會有正面的效果，不過在戰績的進步上，可能幫助就沒有那麼大了。

阪神今年的團隊投手防禦率是3.35，在央聯僅次於優勝巨人的3.34，小數點後兩位的差距可說是非常微小，先發投手輪值同樣也與巨人不相上下，今年先發超過10場的有西勇輝、青柳晃洋、秋山拓巳、賈西亞（Onelki García）、高橋遙人及藤浪晉太郎。

西勇輝19年來到阪神後，連兩年交出10勝以上的成績，已成為阪神第一王牌。 擷圖自阪神虎官方FB粉絲團

明年應會達到百勝里程碑的西就不用說了；青柳這兩年都先發超過20場，也都達到規定投球局數，防禦率都在3.5以下，是隊上的第二號王牌；秋山今年先發18場，防禦率2.89是生涯最佳，11勝及112局的投球局數都是繼17年後的生涯次佳；左投的高橋，今年雖然因傷狀況不佳直到8月才在一軍登板，不過先發12場5勝4敗，防禦率只有2.49，而且QS(優質先發)率高達75%，僅次於西；而一直以來都是話題的藤浪，在季中一度被調往中繼調整，球季最後3場重回先發，竟然都沒有自責分，三振功力仍在，就連保送也有稍微好轉的跡象，他10、11月出賽13場，防禦率只有1.03；左投賈西亞近兩年都未交出理想的成績，季後未被續約。

陳偉殷被阪神相中，或許也是為了要補上左投先發戰力的這一個缺口，另一個被提出來的著眼點在他日職生涯36勝中，有9勝是對巨人拿到的，對戰防禦率也只有2.52；阪神今年在央聯排第2名，與優勝巨人差7.5場勝差，能夠排第2的原因是對上其他4隊的勝率都大於5成，反之，只能屈居第2也是因為與巨人對戰多達24場，卻只拿到8勝16敗。

從數據上來看，阪神在對上巨人時的投手防禦率3.43，與其他隊伍並沒有太大的落差，可見得投手不是決定勝負的主要關鍵，得分能力才是最大的問題，阪神今年團隊打擊率是聯盟倒數第2的2成46，494分總得分及全壘打則是聯盟第4，對上巨人時的打擊率低到只剩2成22，得分更只有74分，平均1場拿3分左右，是對戰中唯一沒有得超過100分的隊伍，或許這也與總是對到巨人陣中第一、二號王牌菅野智之及戸郷翔征(兩人各對阪神出賽5場)有所關係，但阪神打擊得分能力不佳就是近幾年來戰績無法更進一步的主因。

阪神本季隊上全壘打超過10支的僅有3人，包括打出個人生涯最佳成績28轟及85分打點的大山悠輔、19轟的洋砲桑德斯（Jerry Sands）以及17轟的包爾（Justin Bour）3人，但季後未與包爾續約，續留的馬提（Jefry Marte）充其量只能算是中長程打者，來季火力先打折扣，如果無法順利爭取到今年在韓職打出3成49打擊率、47轟及135分打點，拿下年度MVP的羅哈斯（Mel Rojas Jr.），後續又補強不到好的強打者，那陳偉殷加盟阪神後，也只是重演過去在中日及今年在羅德，那種援護率超低，好投卻拿不到勝投的狀況而已。