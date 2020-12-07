中職／退役3年 林威助從2014年就累積教練資歷

中信兄弟隊確定改組教練團，由在二軍執掌兵符3年的林威助上任，他在2017年球季結束後退役，但其實教練生涯的起點更早，2014年就曾在球隊有需求時，以「救火」之姿擔任球員兼教練。

林威助在2017年球季後決定結束球員生涯，但他的教練生涯早在2014年就站上起跑線，兄弟在6月重組教練團，找來原在新北市成棒隊執教的丘昌榮擔任一軍打擊教練，當時因左膝半月軟骨開刀休養中的林威助，則兼任助理打擊教練。

當時總教練謝長亨表示，林威助受傷無法上場，但球隊希望借重他在日職的打擊經驗，協助年輕選手調整打擊動作，傷癒復出則不再兼任，該年他在9月初復出上陣。

林威助卸下球員身分後的第一個教練身分，就是二軍總教練的大位，他的治軍風格嚴謹，讓球員自動皮繃緊，領軍3季下來，三度闖進二軍總冠軍賽、兩次奪冠，扎實的訓練量，也助兄弟近年產出不少一上一軍就令人眼睛一亮的新秀。

以球員身分效力兄弟4季、在二軍執掌兵符3季，林威助接下來將帶領的球員，包括他過去的戰友以及在二軍帶過的子弟兵，在兄弟求冠若渴的情況下，「助總」的任務只有一個，就是將距離冠軍只差1勝的陣容，「昇華」為再也不留遺憾的冠軍之師。