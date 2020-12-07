高中鋁棒／84強出爐 高苑蔣育恒再見安率隊晉級
高中鋁棒聯賽4強出爐，高苑工商今天與西苑高中交手，高苑蔣育恒7局敲出生涯首支再見安打，率隊以2比1拿勝晉級，但身兼隊長的蔣育恒很害羞，連慶祝手勢都不敢做得太明顯。
109學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）8強賽今天舉行，高苑工商與西苑高中交手，兩隊6局打完1比1僵持不下，高苑7局1人出局後靠著接連四壞保送攻佔滿壘，蔣育恒敲出再見安打，率隊拿勝晉級。
高苑總教練李來發表示，今天比賽前半段有攻勢時，球員太急著想要建功、追打壞球，一直提醒球員不要急、慢慢來來，還好蔣育恒把握機會有關鍵一擊。
李來發表示，此次參賽以低年級球員為主，讓高三蔣育恒打鋁棒就是希望帶領學弟，蔣育恒的揮空率低、有膽量，打擊方面放手讓蔣育恒自由發揮，蔣育恒也用好表現回饋教練團信任。
蔣育恒表示，5局得點圈有人打擊機會沒有把分數打回來，7局上場想著全力揮擊就對了，收到好的結果。蔣育恒敲出再見安打、率隊晉級4強，也是生涯首支再見安，他笑說，看到別人敲出再見安打都會自然做出慶祝手勢，但自己有點害羞，跑過二壘才稍微把手舉起來，但隊友都在關注跑回本壘的隊友、沒有看到。
平鎮高中8強與普門中學交手，平鎮李勛傑首局敲出3分砲、帶起球隊士氣，平鎮4局打完取得8比0領先，普門前4局沒能拿下分數，5局靠著四壞保送、觸身球保送、滾地球先跑回1分，再靠著適時安打送回2分，但攻勢沒有延續、以3比8吞敗淘汰。
平鎮晉級4強、明天將與鶯歌工商爭取冠軍戰門票，大理高中今天以8比0擊敗東石高中，明天4強與高苑碰頭，冠軍預計9日出爐。
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