中職／接手7年已用6任教頭 兄弟3年約迎助總

中信兄弟隊求冠若渴，今年爭冠再度失利，球季後進行全盤檢討，今天發出新聞稿，證實更換總教練，由原任二軍總教練的林威助升上一軍，他也成為中信集團接手兄弟7年以來的第6任教頭，球團開出3年約，迎接「助總」上位。

兄弟2010年拿下隊史第7冠後，接下來10年度過冠軍空窗期，近7年共6度進入總冠軍賽、全數飲恨，總教練歷任謝長亨、吳復連、史耐德、伯納以及丘昌榮，都無緣帶領兄弟稱霸。

今年兄弟在擁有3名超強洋投、戰力全面占優的情況下，一度在總冠軍賽握有3勝1敗優勢，卻被統一獅隊反咬3口，打滿7場再度抱憾而歸，丘昌榮也在總冠賽後主動交出兵符。

具有11年旅日資歷的林威助，2014年起披兄弟戰袍出賽4季，2017年球季結束後告別球員生涯，隔年在球團的安排下接任二軍總教練，打造嚴謹的日式治軍風格，「舉頭三尺有威助」之說不脛而走，兄弟二軍在「助總」的帶領下，2018、2019年都奪冠，今年則在總冠軍賽不敵味全龍隊。

去年兄弟撤換伯納、尋找接任教頭時，丘昌榮、林威助都在候選名單，最終球團決定讓林威助續待二軍、深耕農場，由對一軍選手、運作較熟悉的丘昌榮接掌兵符，卻也在短短1季後，換上另一位儲備幹部。