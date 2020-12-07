中職／助總來了！兄弟公布教練團異動

中信兄弟隊今年爭冠失利，在總冠軍賽以3勝4敗不敵統一獅隊，球隊確定進行教練團改組，原二軍總教練林威助升任一軍總教練，丘昌榮轉任首席教練，原一軍外野守備教練林明憲改任二軍總教練，接下來還將有其他教練團成員異動。

中信兄弟聲明稿如下：

揮別今年球季，中信兄弟整軍備戰，相信在治軍嚴謹的林威助總教練帶領之下，猛象軍團將重返榮耀。

中信兄弟戰力穩定，七年六度打入總冠軍戰，為強化戰力，將由執掌中信兄弟二軍兵符三年的林威助總教練升任一軍教頭，期盼明年持續衝擊總冠軍。中信兄弟球團認同林威助總教練的率軍能力，賦予一軍執教兵符，且給予三年合約肯定，期盼林威助總教練帶領猛象軍團再起，讓台灣棒球更上一層樓。

林威助高中即獨身赴日打球，2003-2013年效力於日職阪神虎隊，2014-2017年返台效力於中信兄弟，曾於球員時期擔任隊長及兼任助理打擊教練，2018-2020年擔任中信兄弟二軍總教練，帶兵嚴謹，強調「禮貌、尊重、態度」三大重點，紀律嚴明、訓練紮實，三年期間率領球隊達成中職首次二軍四連霸紀錄。林威助總教練嚴格卻又與球員亦師亦友的帶兵方式，讓不少球員升上一軍後格外感謝。

原一軍總教練丘昌榮於今年總冠軍賽後即向球團請辭總教練職務，將轉任一軍首席教練，中信兄弟球團感謝丘昌榮教練一整年的努力與付出，希望借重丘昌榮教練多年豐富經驗，協助林威助總教練，朝共同目標邁進。

中信兄弟二軍總教練則由原一軍外野守備教練林明憲接任。中信兄弟球團致力於農場養成，先前在林威助總教練於二軍的帶領之下，已將中信兄弟農場打造為一軍戰線強力的後盾，擁有豐富執教經驗的林明憲教練將持續厚實二軍農場基礎，全力支援一軍。其餘一二軍教練團成員，確認後將陸續公佈。