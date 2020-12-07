日職／井上晴哉新賽季目標30轟 cos禰豆子嚇壞網友

近日羅德海洋隊舉辦感謝特別節目，球員於直播中與球迷見面，180公分、114公斤的井上晴哉裝扮成近日最受歡迎的卡通「鬼滅之刃」角色「竈門禰豆子」，衝擊的畫面引發球迷討論。

近兩年都敲出24轟的井上，今年最後僅敲出15轟，他在直播節目中立下2021年30轟的目標。

然而網友並沒有將焦點放在井上晴哉的發表，而是他的服裝，「這禰豆子放不進木箱吧？」、「太過分w」、「連鬼都能贏的樣子」、「井豆子意外地是個美人」。