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日職／井上晴哉新賽季目標30轟 cos禰豆子嚇壞網友
近日羅德海洋隊舉辦感謝特別節目，球員於直播中與球迷見面，180公分、114公斤的井上晴哉裝扮成近日最受歡迎的卡通「鬼滅之刃」角色「竈門禰豆子」，衝擊的畫面引發球迷討論。
近兩年都敲出24轟的井上，今年最後僅敲出15轟，他在直播節目中立下2021年30轟的目標。
然而網友並沒有將焦點放在井上晴哉的發表，而是他的服裝，「這禰豆子放不進木箱吧？」、「太過分w」、「連鬼都能贏的樣子」、「井豆子意外地是個美人」。
竈門アジャ子が全部持ってったwww#マリンフェスタ #井上晴哉 pic.twitter.com/lHPacCW9F1— しょ▶︎ (@sh0_taka4) December 5, 2020
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