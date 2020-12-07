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中職／獅隊元月10日國慶球場開練 17日辦開訓典禮

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
上季冠軍統一獅明年元月10日開訓。 報系資料照
上季冠軍統一獅明年元月10日開訓。 報系資料照

統一獅隊今年拿下隊史第10座總冠軍，迎接明年球季，春訓第一階段從明年元月10日在高雄市國慶球場展開，17日則在南紡購物中心舉辦開訓典禮暨見面會。

獅隊宣布開訓日程表，第一階段訓練將從1月10日於高雄市國慶球場展開訓練，而球隊也將規畫在1月17日下午2點於南紡購物中心舉辦「統一獅春訓開訓典禮暨見面會」。

獅隊2016年於安平開台天后宮、2017年南紡購物中心、2018至2020年新光三越台南小西門廣場舉辦開訓儀式，2021年開訓典禮則將前進南紡購物中心舉辦。

南紡購物中心A2館自12月25日起，搭配跨年活動即將開始試營運，球隊也將在1月17日下午2點到5點在南紡購物中心A2館（1F南紡廣場）舉辦春訓開幕活動暨球迷見面會，其中包括「2021年統一獅年度主題口號」、「2021年統一獅年度主題曲」、「2021年統一獅年度重大活動公布」、「統一獅選手年度目標」等各式活動。

18日春訓開訓典禮第二天早上，獅隊將前進成功大學新建游泳池暨球類場館，安排水上訓練課程及2020年新秀選手跳水活動，下午將回到台南棒球場，安排室內課程教育訓練，也將由董事長凃忠正親自勉勵球員，並頒發2020年統一獅「淬煉」、「精進」、「突破」、「卓越」四大個人獎項，給去年表現傑出選手。

統一獅 棒球

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