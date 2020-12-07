爆米花／姜建銘當二刀流 爆米花中繼登板安永鮮物搶勝
爆米花棒球聯盟賽事安永鮮物姜建銘再當「投打二刀」，今天打擊雖沒表現，但中繼登板投1局無失分也成話題，安永鮮物李承恩關鍵安打率隊以4比3擊敗桃園航空城隊。
安永鮮物姜建銘曾是強投，後來棄投從打也打出一片天，此次爆米花棒球聯盟賽事，姜建銘再回投手丘當起「投打二刀」也成為話題。
2020年爆米花棒球聯盟例行賽接近尾聲，安永鮮物與桃園航空城隊今天在斗六棒球場交手，安永鮮物先發投手高塩將樹先發用107球投7局，投出3次四壞保送、7次三振，失掉1分責失分。
姜建銘8局登板中繼，用13球投1局，依序讓打者敲出右外野方向飛球、投手方向滾地球、右外野方向飛球出局，沒被敲出安打、無失分；鄭文豪9局後援，用19球投1局被敲3支安打，投出1次保送失掉2分責失分，但適時止血，替球隊守住勝利。
安永鮮物6局有攻勢，靠著王薪權安打、接連短打推進、四壞保送，李承恩關鍵二壘打，一棒送回3分，再靠著滾地球跑回第4分，順利拿下勝利。
台北興富發隊今天與新北市隊交手，台北興富發隊由林宇祥先發，總計用81球投7.2局被敲5支安打，投出1次保送、1次三振，失掉3分（1分責失分）。
台北興富發隊打線發揮，團隊敲出12支安打攻勢串聯，陳思仲單場3安3打點、表現最亮眼，終場以8比3拿下勝利。
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