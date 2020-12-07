高中鋁棒／隊長蔣育恒敲再見安 高苑晉級4強

109學年度高中棒球聯賽鋁棒組今天展開8強賽，高苑工商與西苑高中上演「雙苑對決」，七局下由高苑隊長蔣育恒敲出再見安打，以2：1贏球，與平鎮高中、鶯歌工商及大理高中一起挺進4強。

此役西苑率先在三局上有攻勢，開路先鋒張皓崴敲出二壘安打，范家薰補上帶1分打點的安打。

西苑先發側投陳柏呈因昨役登板救援，今天只能投5局，被擊出6安打、沒有失分，六局下接手的蕭紹呈面對首位打者就被擊出二壘打，高苑

以犧牲觸擊及高飛犧牲打扳平比數，七局下蕭紹呈投出3保送擠滿壘包，蔣育恒補上再見安打。

這是蔣育恒生涯第一支再見安打，他笑說，因為太害羞不敢做出慶祝手勢，過二壘後才敢稍微舉起手，不過當時大家都已經在與跑回本壘的隊友慶祝勝利，沒有注意到。

李來發表示，這次較多低年級球員，讓蔣育恒來鋁棒組帶領學弟，他揮空率本就不高，高三了比較有膽量，打擊讓他自由發揮。

蔣育恒表示，五局下有得點圈的打擊機會，但當時沒把分數打回來，不過教練沒有責罵他，七局下打擊就更有自信，當時一出局，用力打就對了。

4強出線後，平鎮將與鶯歌對決、高苑則與大理廝殺，爭奪冠軍賽門票；今天落敗的普門、南英、西苑及東石，接下來也會進行5至8名的排名戰。