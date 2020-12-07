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棒球／諸羅山盃18日開打 249隊參與破紀錄

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
出身嘉義的味全龍隊劉崇聖（左一）與女子棒球員劉修竹（右一），為諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽擔任宣傳大使。記者陳宛晶／攝影
出身嘉義的味全龍隊劉崇聖（左一）與女子棒球員劉修竹（右一），為諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽擔任宣傳大使。記者陳宛晶／攝影

諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽12月18日在嘉義市開打，今年因疫情少了國外球隊參與，仍吸引破紀錄的249隊參與，味全龍隊新秀劉崇聖為賽事擔任宣傳大使，回想當年首次參賽被打爆，「被打那麼慘，還是笑得很開心，當時不知道打棒球是幹嘛，就只是覺得很開心。」

今年賽事找來劉崇聖與嘉義市出身的女子棒球員劉修竹擔任宣傳大使，兩人分享對諸羅山盃的回憶，劉修竹說：「小時候，每年最期待的就是12月，因為代表踩街、選手之夜要來了。」她笑說，當時一練完球就放音樂，練舞比練球還辛苦，但到了選手之夜，感受自己也是主角，就覺得辛苦都值得了。

參賽被打爆的經驗，劉修竹也有，她說：「小五那年遇到龜山，2、3局就丟了10幾分，愁眉苦臉回家，但回想起來還是快樂的回憶。」

劉崇聖則透露，國小打過2屆諸羅山盃，以前沒看過日本球隊，當時覺得很新鮮，「我們那時候實力沒那麼好，所以沒遇到他們，但有去看日本隊的比賽，覺得他們小時候基本功就練得很扎實，覺得還滿強的。」

他舉例，當時曾看到二壘有人時，日本隊游擊手擋在跑者前面，讓跑者看不到投手，二壘進去補位、執行牽制，「教練也說他們做得很好，感覺就是平常有在練。」他笑說：「我們那時根本不知道戰術是什麼，還沒教到那邊，只知道球來就打。」

劉崇聖想對參與諸羅山盃的小朋友說，「開心打球，勝負不要放太重，培養興趣、全力以赴就好。」

諸羅山盃 棒球 味全龍

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