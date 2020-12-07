日職／新庄剛志測試會好表現 達比修：明明10年沒打球了...

48歲的新庄剛志於測試會敲安，日籍旅美投手達比修在個人Twitter上讚嘆「明明10年沒打球了還能擊中時速143公里的球，太厲害了。」

達比修有是新庄剛志在火腿時期的後輩，同時也都是挑戰過大聯盟的好手，如今已48歲的新庄傳出有球隊對其感興趣，或許在2021年能一圓自己的復出夢。