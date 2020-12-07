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日職／新庄剛志測試會好表現 達比修：明明10年沒打球了...
48歲的新庄剛志於測試會敲安，日籍旅美投手達比修在個人Twitter上讚嘆「明明10年沒打球了還能擊中時速143公里的球，太厲害了。」
達比修有是新庄剛志在火腿時期的後輩，同時也都是挑戰過大聯盟的好手，如今已48歲的新庄傳出有球隊對其感興趣，或許在2021年能一圓自己的復出夢。
10年以上野球やってないのに143km/hを芯に当ててるのが凄すぎる😆 https://t.co/8r6fP52htL— ダルビッシュ有(Yu Darvish) (@faridyu) December 7, 2020
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