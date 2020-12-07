日職／48歲還能打！新庄剛志測試會敲安拚復出

於今日舉辦的日本職棒戰力外測試，48歲球星新庄剛志4個打席敲出一支左外野安打帶有一分打點，希望能一圓復出夢。

2006年便引退的新庄剛志，相隔13年後在社群網站發表復出宣言，原球隊日本火腿也將他「任意引退」的身分改成「自由契約」，自去年11月便開始自主訓練。

年輕時的新庄剛志是阪神虎的看板球星，甚至站上大聯盟舞台，生涯1309安、205轟和716分打點，生涯打擊率.254。

新庄在測試會中擔綱一、二、三壘和外野展現自己的功能性，並在4個打席中敲出一支帶有打點的一壘安打和一次保送。