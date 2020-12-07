日職／陳偉殷有新東家 11日返台記者會更受矚目

台灣左投陳偉殷即將加盟阪神虎隊，已在3日結束隔離「出關」的他，將在本周五召開返台記者會，屆時也將有機會親口吐露，即將加入新東家的心情。

日本媒體今天報導，陳偉殷已大致同意阪神開出的條件，雙方達成加盟共識，阪神將成為陳偉殷所效力的第3支日職球隊，對阪神來說，則是隊史第8位台灣球員。

陳偉殷今年在9月加盟羅德隊，累積例行賽4場、季後賽1場出賽，沒有勝投進袋，球隊也全數吞敗，但他5場出賽就有4場優質先發，實力仍備受肯定，季後羅德有意留人，也引起其他球隊加入爭奪戰。

羅德球季落幕後，陳偉殷也在11月18日返台，月初結束隔離，第一個公開場合將是周五的返台記者會，向媒體分享今年歷經疫情影響自美返台、自主訓練以及重回日職舞台的點點滴滴。

26、27日則在高雄澄清湖棒球場舉辦一年一度的「國泰真殷雄棒球訓練營」，陳偉殷攜手王維中、曾仁和、王溢正、林家正、高志綱、鍾承佑、吳念庭，組成超豪華教練團陣容。