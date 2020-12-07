日職／阪神虎下季新口號「挑、超、頂」太抽象 日球迷不領情

陳偉殷在加盟阪神後，球迷們也逐漸把目光轉移至這支新東家上，近日該隊舉辦線上「2020粉絲感謝會」，矢野燿大監督發表新賽季口號「挑、超、頂」，意即挑戰、超越、直到頂點，但顯然對球隊長達15年始終無法拿下央聯第一的球迷而言，似乎不太領情。

矢野監督表示「現在我們最重要的就是挑戰，「即使失誤了也要繼續向前」這是成長中的首要任務，接著就是超越，「超越昨日的自己」、「勝過對手」，最後就是到達頂點，我上任監督的兩年球隊名列央聯第三、第二，新的球季我們非拿到第一不可。」

最後矢野監督補上「讓我們與新口號一同奮戰，一起看看頂點上的景色吧！」

然而日本球迷卻不領情，紛紛留言表示「口號再多也沒有用，明年又打不出成績怎麼辦？」、「不需要這種抽象的口號...讓高中生都能理解的口號不好嗎？」、「有必要每年都換口號嗎？」