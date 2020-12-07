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日職／陳偉殷加盟阪神 日網友：早十年來就好了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友讚陳偉殷加盟阪神。 資料照(來源推特)
日本網友讚陳偉殷加盟阪神。 資料照(來源推特)

陳偉殷加盟阪神虎的消息甚囂塵上，日本網友紛紛在推特上分享自己的看法。

球迷們憶起陳偉殷在中日龍時期的好表現，「陳又回到央聯了，懷念與吉見的左右組合，當年阪神、巨人、中日的三強時代很精彩啊！」、「當年中日龍的投手陣容，只要打線得個3分，八成就能獲勝了。」、「如果能早個十年來就好了。」

也有人對陳偉殷35歲的年齡表達疑慮，「以陳的年齡很難對他有所期待啊，總得培育一些年輕左投吧。」、「努力撐起輪值2-3年，屆時能把高橋（遙人）養起來就算合格了。」、「希望至少能撐到左投及川（雅貴）和川原（陸）收成的時候啊。」

詳細合約內容尚未出爐，球迷猜測：「賈西亞 （Onelki Garcia）領1億7000萬日幣，大概陳也是這個價碼甚至以上吧。」

陳偉殷在中日龍時期拿下的36勝有9勝就是來自勁敵巨人，其對戰防禦率僅2.52，今年阪神對陣巨人僅取得8勝16敗，已經連續9年無法對巨人取得對戰優勢，從大多正面的評論來看，球迷們期待他能在新球季再度扮演「巨人殺手」的角色。

日本 西亞

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