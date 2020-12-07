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日媒報導：陳偉殷將加盟阪神虎 有望繼承「百勝左投」背號

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日職／陳偉殷將加盟阪神虎 有望繼承「百勝左投」背號

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／取自陳偉殷臉書
圖／取自陳偉殷臉書

日本媒體「體育報知」今天報導，我國旅外職棒選手陳偉殷將加入阪神虎隊。若簽約成真，陳偉殷將重返日職中央聯盟，不但會對戰他以前最得心應手的巨人隊，還會對上老東家中日龍隊。

陳偉殷在日本球季後半段加入羅德隊，出戰四場均拿下優質先發，且防禦率不到3，得到日本各球團注目，除了羅德隊有意續約，包括阪神、巨人、樂天等都有意網羅。

日本媒體今天報導稱陳偉殷跟阪神虎已達成簽約共識，年底前有望公布正式消息。

陳偉殷若加入阪神虎，是他離開日本赴美打MLB後，再度重返中央聯盟。陳偉殷過去在中日龍隊時，有「巨人殺手」的稱號，他對巨人的成績雖然是九勝11敗，但防禦率只有2.52，考量陳偉殷會「封鎖自家打線」的特性，這樣的對戰成績非常好，所以他加入中央聯盟後，對巨人來說會是一個威脅。

除了對上巨人隊的話題外，陳偉殷重返中央聯盟也會對上老東家中日龍隊。日本媒體稱，陳偉殷加入阪神虎隊，將繼承能見篤史的14號球衣。能見篤史是日本百勝左投，陳偉殷承繼這個背號，看得出阪神對他的期待。

陳偉殷目前美日職棒合計95勝（日本36勝，美國59勝），加盟關西人氣球隊後，可望在下一球季挑戰百勝。

陳偉殷 阪神虎

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