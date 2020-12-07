FA大不同／中職變活絡 日職反而寂靜

中華職棒自2009年訂定自由球員辦法，截至去年僅林智勝、鄭達鴻在2015年季後各從Lamigo桃猿、義大犀牛轉至中信兄弟。而今年季後不僅共有6名球員行使自由球員FA權利，隨著上週富邦悍將左投賴鴻誠確定轉投樂天桃猿，成為史上第3人，同時也是第一位行使FA轉隊成功的投手，罕見地在季後掀起FA話題。後續還有中信兄弟張志豪以及富邦捕手林宥穎，尤其張志豪是屬於A咖等級的外野手，因此動向相當受到矚目。加上補償選手如何決定的話題，因此今年季後中職FA市場的活絡景象甚至比2009年更加精采。

反觀今年的日本職棒FA市場，受到大環境因新冠狀病毒疫情衝擊等因素的影響，至今還是靜悄悄。幾名大咖球星先後宣布續留，將是連續兩年沒有重量級球星轉隊的FA。

星度大減－大野雄大、山田哲人兩大咖皆續留

首先是大野雄大續留中日龍，讓原本FA市場上最大的一顆震撼彈留在原地沒有炸開，是今年日本職棒FA星度大減的主因。否則以大野雄大拿下防禦率王、澤村賞等大獎，無論是亟需準備菅野智之離隊之後填補先發空缺的巨人軍，或是大野雄大曾一心嚮往的阪神虎等隊勢必都會全力爭取。最終大野雄大希望能扮演中日龍投老大哥的角色，帶領球隊重返優勝榮耀，選擇與中日龍隊續簽一紙3年的複數年合約，年薪可望至少從原先的1.3億日圓翻倍起跳。

大野雄大蟬聯防禦率王並拿下澤村賞等大獎，原本是搶手貨，但他希望能幫中日龍隊重返優勝榮耀，因此令人意外地並未投身FA市場。 擷圖自中日龍隊官方推特

巨人、阪神兩大世仇球隊誰也沒佔到便宜，也可說誰也沒虧到。中日順利留下投手群陣中的精神領袖，配合原本就不錯的投手戰力，季末如果能補強打線，繼本季相隔8年再度重返A級之後，明年戰績再升級相當值得期待，是最大贏家。

養樂多燕子隊的山田哲人則是打者最重量級。原本日本媒體推測軟銀、巨人兩聯盟優勝隊伍都缺二壘手，山田相當符合兩隊的補強需求，行使FA離隊機會極大。不過山田哲人於上週宣布與養樂多續簽7年最高總額40億日圓的複數年合約，也確定今年沒有類似前兩年的淺村榮斗、丸佳浩等級打者FA轉隊。

過去總是容易受傷的吉川尚輝，今年出賽數創生涯最多，成績也不錯，讓巨人沒有非要山田哲人的必要。另外，與大野雄大不同的是，大野在FA年投出最高峰，拿下澤村賞大獎，山田哲人則因本季只出賽94場，繳出0.254打擊率、12支全壘打、54分打點的近年最低檔成績，行情比起前幾年創下「大三元」有如家常便飯的時期相比，可說是「進場時機」最差的時候，續留對他個人及燕子軍都是好事。

安打王、救援王也都不行使FA

接著是西武守護神增田達至，續留西武讓球團GM渡邊久信以及西武獅迷鬆了一口氣。否則強力後援投手一旦現身FA市場，絕對是各隊垂涎三尺的目標。以阪神虎隊來說，救援王蘇亞雷斯（Robert Suarez）留不住機會極大，因此有可能轉向尋找另一聯盟的救援王增田達至。增田達至連兩季達成30救援，今年更以33次救援成功首度拿下洋聯救援王，推估將獲得一份4年12億日圓的大型合約。留住Masuda（增田）之後，西武避免自2015年起連續6年都有FA流失的窘境，對於明年奪回優勝王座保住重要戰力。

洋聯救援王增田達至續留西武，推估將獲得一份4年12億日圓的大型合約。 擷圖自西武獅隊官方推特

另外，選擇續留原球隊的主力選手還有2013年洋聯安打王長谷川勇也（軟銀）、養樂多守護神石山泰稚、廣島隊當家游擊手田中広輔、唐川侑己、荻野貴司、清田育宏（以上千葉羅德隊）等人。

去年全數「內轉」 今年如何？

接下來的焦點將集中在行使海外FA的羅德隊投手澤村拓一，以及日本國內FA宣言的小川泰弘、松永昂大、井納翔一等3名投手、橫濱DeNA外野手梶谷隆幸。不過國內FA的幾名選手都是屬於薪資B等級以下的選手，星度明顯不足。小川泰弘雖然是養樂多強投、拿過新人王，今年也曾經投過無安打比賽，是可以擔綱固定先發輪值的即戰力投手。不過他在季末狀況下滑，10勝8敗、防禦率4.61的成績能在市場上獲得如何的評價，令人好奇。日本火腿隊有意爭取小川泰弘做為填補有原航平離隊之後的先發戰力；巨人隊則可能瞄準井納翔一、梶谷隆幸橫濱DeNA隊這一投一打。

去年總共有鈴木大地、福田秀平、美馬學等3名FA選手轉隊，但都是「內轉」到太平洋聯盟球隊，今年的市場狀況將會如何呢？