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威力盃／新北市父子檔 教頭見證兒子首轟

聯合報 / 記者蘇志畬／花蓮即時報導
台彩威力盃少棒賽，新北市隊父子檔總教練孟廖燦東與兒子孟廖劭佶。記者蘇志畬／攝影
台彩威力盃少棒賽，新北市隊父子檔總教練孟廖燦東與兒子孟廖劭佶。記者蘇志畬／攝影

新北市隊今年在台彩威力盃少棒賽季軍戰以4：11不敵高雄市隊，第四名作收，只能帶走10萬元獎金，不過已經超過原本預設的8強目標，總教練孟廖燦東帶隊有交代，還親眼見證兒子孟廖劭佶生涯首轟。

今年新北市由大豐國小首次取得代表權，從土城、新埔、興穀、汐止、正義國小找來不同專長球員，經過一周集訓，打出超乎預期的成績，孟廖燦東表示，球隊身材上沒有優勢，加上第一次組隊，「不要給小朋友太大壓力」。

前一晚為了紓解球員壓力，孟廖燦東還特別帶他們出去晃晃，季軍戰一開始以4：0領先，感覺收到效果，不過最終被逆轉，孟廖燦東表示，主要因為投手來自不同學校，可能對高張力比賽經驗較少，臨場容易緊張，保送偏多。

新北打線的亮點在1局上孟廖劭佶2分砲加上潘庭皓的陽春砲，兩人都在比賽後段將打擊表現調整到高檔，潘庭皓原本就有打擊實力，而以孟廖劭佶的身材，孟廖燦東認為能開轟有點意外。

孟廖劭佶從幼稚園中班開始跟著孟廖燦東打球，現在六年級，球技、守備都是球隊重心，以父親身分看到他開轟，孟廖燦東說：「比我自己打出去還開心，他自己也很努力。」

孟廖劭佶開轟感覺「很爽」，原本打擊狀況不好，但透過爸爸的調整，開始打中球心，不過也偷偷爆料，爸爸當下反而對他說：「你又沒有很強。」對於父親沒有太多稱讚，孟廖劭佶說：「習慣了。」

父子與教練球員身分的切換，是孟廖燦東的一大考驗，剛開始較嚴厲，卻在回家後聽到兒子說：「你什麼時候可以變回爸爸？」一席話刺痛孟廖燦東的心，也改變對待方式。

因為首次組隊，球棒、球衣的籌措都是難題，孟廖燦東，特別感謝新北市議員劉哲彰協助媒合企業，找到經費來源，另外新北市棒委會主任委員、議員蔡明堂也在訓練上給予不少幫助。

台彩威力盃少棒賽，新北市隊以第四名作收。記者蘇志畬／攝影
台彩威力盃少棒賽，新北市隊以第四名作收。記者蘇志畬／攝影

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