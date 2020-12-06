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中職／拿勝投王後陷低潮 林晨樺分享走過挫敗的經驗
花蓮文化局今天舉行台灣閱讀節活動，下午舉辦「從閱讀複製成功習慣」講座，邀請了富邦悍將隊林晨樺、樂天桃猿隊馬傑森，與小朋友分享如何設定目標、如何面對挫折挑戰自我。
馬傑森與學弟分享曾在國際賽面對很強的日本投手，自己在關鍵時刻上場打擊，都無法順利地將球擊出，甚至連球都碰不到，而同隊的隊友卻能打到，當下覺得壓力很大、相當挫敗，但負面心情並沒有影響馬傑森太久，過去的失敗反而讓他激起更大的力量去突破低潮。
林晨樺分享自己人生曾遭遇過三次的大挫敗，包含在2013年拿下勝投王後陷入了極大的低潮，在二軍許久，一度感到失落與焦慮，差點放棄棒球的路。
林晨樺表示，自己是靠著信仰的力量支撐下來，並勉勵小朋友要保持閱讀習慣，因為透過閱讀可以找到解決問題的方法與技巧，能充實自己面對問題與解決問題的能力。
林晨樺也爆料，對他來說印象最深、最難纏的選手是中信兄弟隊周思齊，因為周思齊有相當沉著與精準的選球能力，不好對付。
林晨樺表示，很珍惜自己身為職棒球員的身分，他也知道球員是小朋友模仿的典範，要注意自己的一言一行，也勉勵小朋友設定好挑戰目標，不管做什麼都要做什麼像什麼、全力以赴。
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