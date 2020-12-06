高中鋁棒／8強全數出列 穀保遭東石逆轉出局

109學年度高中棒球聯賽鋁棒組今天進行16強賽，此輪開始為單淘汰賽，首日就爆出冷門，連續4年都打進決賽的穀保家商，以6：7遭東石高中逆轉，止步16強，東石高中攜手普門中學、平鎮高中、南英商工、鶯歌工商、高苑工商、西苑高中及大理高中進入8強。

穀保前4年都打進決賽、2度奪冠，今年卻在16強賽就踢到鐵板，此役最多握有5：0領先，第五局起遭遇東石的反撲，終場反以1分之差吞下逆轉敗。

新北鶯歌工商與南市白河商工交手，雙方投手都展現不錯壓制力，白河阮裕賢先發5局被擊出4安打，丟掉的1分出現在3局下，兩人出局後，王爵勳選到四壞保送，蕭博允打擊時因投手犯規將跑者送上二壘，蕭博允擊出二壘打、帶有1分打點，最終就以1：0獲勝，連4年晉級8強。

鶯歌先發投手張宸禕投5.2局、用63球，僅被擊出3安打，投出4次三振、1次保送、沒有失分，接手的余昱樺1.1局沒被擊出安打，同樣沒有失分。

明天將進行8強賽，普門對上平鎮、南英對上鶯歌、高苑對上西苑，東石則與大里廝殺，爭取4強門票。