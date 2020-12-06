威力盃／江陳廷偉四拍子好手開轟 高雄擊倒新北奪季軍

今年台彩威力盃少棒賽季軍戰演出打擊大戰，兩隊各敲兩轟，不過最終高雄市隊以11：4擊敗新北市隊，可以帶回20萬元獎金，總教練鄭英俊說：「進四強就很滿足，第三名有交代了。」

新北1局上就靠著孟廖劭佶2分砲、潘庭皓陽春砲，先馳得點，3局上再追加1分，拉開到4：0，不過高市3局下趁著新北投手不穩，單局敲出6支安打，包括江秉潁的三分砲、江陳廷偉的滿貫砲，一口氣攻下10分，奠定勝基。

這是江秉潁生涯第一發全壘打，鄭英俊笑說：「是矇到的，有風力幫忙。」住在高雄市桃源區的江秉潁，本來對棒球沒什麼興趣，但鄭英俊看中他的身材，招來壽天國小少棒隊打球，現在打出興趣，首轟球要帶回家留念。

江陳廷偉則是生涯第14轟，小時候看到家裡附近有人打球，對棒球產生興趣，優秀的打擊、守備、速度能力，成為屏山國小唯一入選聯隊的球員，鄭英俊表示：「那顆球有咬到球心，逆風也一定過。」

鄭英俊對江陳廷偉打、跑、守、傳的「四拍子」能力評價高，「他的打擊手腕好、爆發力強，練習時能打到岡山少棒球場外的停車場。」速度可以可以盜三壘，也能從外野長傳到本壘阻殺，「他在中外野沒有漏球過」。