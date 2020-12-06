棒球／夢想會遲到但終會到來 郭泓志勉學員做好準備

玉山盃青棒投捕訓練營今天閉幕，郭泓志首度為訓練營擔任「營長」，親自設計、規畫所有課程，結束3天的課程後勉勵小球員，在夢想到來之前，先讓自己做好準備，「夢想或許會遲到，但總有一天會來到。」

今年玉山盃青棒訓練營聚集45位國內青棒菁英，找來郭泓志、劉育辰、陳重羽、涂壯勳組成教練團，4日起一連3天在國立體育大學展開課程，今天進入最後一天。

郭泓志表示，現在網路發達，球員容易接觸新知，但不希望他們只是學到表面、看影片學學樣子，希望藉由這次訓練營，讓球員可以融會貫通，才能變成自己的東西。

他也提到覺得比較可惜的地方，就是台灣球員可能比較害羞、缺乏主動提問，讓他覺得很可惜，但他也歡迎學員日後若有疑問，隨時歡迎打電話或用通訊軟體聯絡他，甚至還希望小球員可以把他問倒。

郭泓志勉勵小球員，結訓是學習的開始、而非結束，這次訓練營希望帶給學員正確的觀念、養成良好的習慣，回到學校後繼續強化自己，付出多少努力，也會獲得相對應的回報。