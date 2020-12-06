威力盃／1分差屈居亞軍 桃園少棒感覺到威脅

桃園市少棒隊近年來被冠上「常勝軍」名號，今天在台彩威力盃少棒賽以2：3輸給台中市隊，未能完成衛冕，其他縣市慢慢追上桃市的霸主地位，彼此差距開始縮小。

桃市今天王牌投手劉任右先發，5局失3分（2分責失）的表現並不差，然而中市先發投手鄭又宏6局失2分的成績略勝一籌，李國強表示，鄭又宏的控球比過去對決時來得精準，加上幾次關鍵打擊都被對手接殺，比賽結果有些可惜。

桃市打線只拿2分，兩次在1出局、得點圈有人時都未能追加分數，也導致1分落敗局面，李國強表示，因為球棒的彈性有限制、雙方投手有強度，賽前就知道比數不會高，「就看誰能掌握住關鍵，對方有掌握住那2分，我們自己要修正」。

桃市今年來深耕三級棒球，隊伍數、專任教練人數都具優勢，厚實球員人才庫，組隊出去比賽常被其他球隊視為「大魔王」，不過其他縣市也開始在專任教練增額，追上腳步。

「球是圓的，沒有誰一定會贏。」李國強認為，近期很多縣市的實力慢慢崛起，桃園球員雖然沒有退步，不過進步幅度較小，差距也就被縮小，看得出其他球隊小朋友在攻擊策略、心態上變得成熟。