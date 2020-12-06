威力盃／終於贏桃園 鄭右宏壓力釋放落淚

台中市隊今天以3：2擊敗桃園市隊，拿下隊史首座台彩威力盃少棒賽冠軍，先發投手鄭右宏完投6局失2分、拿下勝投，報了先前贏不了桃園的一箭之仇，他說：「想要打敗他們，代表我們更強。」

前幾次盃賽對上桃園球隊，鄭右宏先發時球隊未能贏球，總教練賴朝榮仍將他視為王牌，安排冠軍戰扛起先發，鄭右宏未辜負期待，投6局僅被敲出3安，失2分責失分，另有1次三振，2次四壞、1次觸身。

終於對桃園拿下勝投，鄭右宏賽後忍不住落淚，隊友及女教練廖曉宜立刻上前安慰，鄭右宏說：「壓力很大，一瞬間釋放開來，所以才哭。」

最關鍵的是，在4局上面對1出局、滿壘，鄭右宏雖然因為保送奉送一分，不過接下來讓對手連敲兩次飛球出局，踩住煞車，鄭右宏說：「當下只想把這局手下來，不要讓失分擴大，就有機會贏球。」度過危機後，第5、第6局鄭右宏都投出三上三下。

鄭右宏最終以防禦率0.923拿下賽會最佳投手獎，也獲選最有價值球員獎，賴朝榮表示，鄭右宏的的特色是球很會跑，表現有以往水準，只是穩定度還需要加強，由於目前六年級，明年還可以打選拔賽，有機會一拚國手。