中職／7年前領球芽基金 馬傑森如今改當頒獎人

由周思齊創辦的球芽基金，今年邁入第七年，今天在花蓮臺灣閱讀節活動中公開表揚在本屆獲得棒球獎學金與閱讀獎學金的小朋友，現場並邀請了樂天桃猿隊新秀馬傑森擔任頒獎人。

馬傑森是周思齊棒球獎學金第一屆得主，今年選秀獲得猿隊的青睞，以首輪指名選進，正式成為職棒選手。

過去馬傑森是以得獎人的身分站在舞台上領獎，這次以頒獎人身分回到花蓮，並以學長的身分勉勵小選手，對馬傑森來說相當新鮮，他也鼓勵小朋友不要放棄學業，並期許更多棒球隊的孩子都能來爭取棒球獎學金。

長年關心台灣棒球與支持球芽基金理念的網石棒辣椒今年特別捐贈了棒球獎學金，希望能拋磚引玉吸引更多的企業，能一起投入基層棒球的教育工程中。Under Armour、緯思創（Soul）、Mag Mag還魂梅、titan、貝爾威旭、柏斯林也都幫得獎生準備了豐盛的獎品，鼓勵小朋友再接再厲，年年拿獎。