威力盃／鄭右宏完投壓倒桃園 台中奪隊史首冠

第8屆台彩威力盃少棒賽冠軍隊出現新面孔，台中市隊靠著投手鄭右宏6局完投失2分的表現，以3：2擊敗衛冕軍桃園市隊，拿下隊史首冠，鄭右宏壓力釋放，賽後忍不住落淚。

台中市過去在威力盃最佳成績是2018年拿下的季軍，今年打進冠軍賽已經超乎預期，總教練賴朝榮表示，畢竟是第一次打進冠軍戰，小朋友壓力很大，「本來想說第二名已經很滿意，沒想到穩紮穩打、一局一局，拿下最後的勝利，非常高興」。

中市打線先在2局下先得一分，雖然3局上桃市立刻追平，不過2局下中市把握機會，1出局後攻佔滿壘，鄭育丞敲出滾地，帶回1分，鄭皓南的安打再帶有1分打點，取得3：1領先。

中市接下來未再得分，不過鄭右宏在4局上面對1出局滿壘有人危機，雖然因為保送丟掉1分，不過接下來連抓兩個出局數，順利止血，最終投完6局僅被敲出3安，失2分責失分，另有1次三振，2次四壞、1次觸身，拿下勝投。