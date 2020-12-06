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威力盃／鄭右宏完投壓倒桃園 台中奪隊史首冠
第8屆台彩威力盃少棒賽冠軍隊出現新面孔，台中市隊靠著投手鄭右宏6局完投失2分的表現，以3：2擊敗衛冕軍桃園市隊，拿下隊史首冠，鄭右宏壓力釋放，賽後忍不住落淚。
台中市過去在威力盃最佳成績是2018年拿下的季軍，今年打進冠軍賽已經超乎預期，總教練賴朝榮表示，畢竟是第一次打進冠軍戰，小朋友壓力很大，「本來想說第二名已經很滿意，沒想到穩紮穩打、一局一局，拿下最後的勝利，非常高興」。
中市打線先在2局下先得一分，雖然3局上桃市立刻追平，不過2局下中市把握機會，1出局後攻佔滿壘，鄭育丞敲出滾地，帶回1分，鄭皓南的安打再帶有1分打點，取得3：1領先。
中市接下來未再得分，不過鄭右宏在4局上面對1出局滿壘有人危機，雖然因為保送丟掉1分，不過接下來連抓兩個出局數，順利止血，最終投完6局僅被敲出3安，失2分責失分，另有1次三振，2次四壞、1次觸身，拿下勝投。
賴朝榮最近帶領忠孝國小在前3次盃賽遇到桃園市球隊都落敗，2次更是在冠軍戰飲恨，除了記取保留投手的教訓，賴朝榮也說，由於之前對過今天先發的劉任右，「要怎麼應對有點概念」。
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