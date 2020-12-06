日職／日媒評火腿洋將戰力 王柏融比去年更差

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融。資料照
王柏融。資料照

日本體育媒體「Full-Count」評比各隊洋將表現，本季只打下太平洋聯盟第5的日本火腿隊，在洋投和洋砲的部分都不盡理想，報導中認為兩名洋砲王柏融與亞努耶瓦（Christian Villanueva）的貢獻都不及格。

年薪1億日圓年薪的王柏融，本季出賽52場，87打數敲出18安打、2轟、9分打點，打擊率只有2成07。

今年是王柏融來到日職的第二季，開幕戰爭取到第五棒、指定打擊的位置，但同樣又陷入打擊低迷窘境，逐漸失去先發席位，他在7月26日被下放二軍，8月18日重新登錄，但結果依然不如預期，10月再次因傷勢被下放。

王柏融去年出賽88場，繳出2成55打擊率、3轟、35分打點，已是貢獻欠佳，結果今年表現還更低迷，明年將是他與火腿簽下的3年合約最後一年，要面臨的考驗更巨大。

亞努耶瓦去年效力巨人，本季以8000萬日圓年薪投奔火腿，原被預期扮演「三壘砲」，但他因闌尾炎延後開季，歸隊後也未展現火腿期望的火力，出賽54場，168打數敲出37支安打、4轟、19分打點，打擊率只有2成20，他已在球季後被通知不續約，明年不會再返火腿陣營。

日本火腿 王柏融

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