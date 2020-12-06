日職／盤點火腿洋將成績單 日媒直指王柏融「不振」

隨著軟銀鷹連續4年稱霸日本一，也同時宣告2020年賽季落幕，各個球團著手球員調度，日本媒體「full-count」針對日本火腿2020年引進的洋將進行成果分析，標題直接點名王柏融「不振」，意即表現不佳。

■投手

Nicholas Martínez（8000萬日幣）

17場 2勝7敗 1救援 1中繼 防禦率4.62

去年因傷未於一軍登板的Martínez在今年開季入隊，7月8日先發面對歐力士6局失1分奪下暌違兩年的首勝，9月8日對上羅德拿到了首個救援點，成為自由球員後已對外透露離開火腿。

Drew VerHagen（1億1000萬日幣）

18場 8勝6敗 防禦率3.22

於新賽季加入火腿的VerHagen，7月23日對上軟銀後拿下4連勝，雖然沒能到達規定投球局數，卻留下了能與隊上王牌有原航平、上澤直之並列的8勝、防禦率3.22的好成績。

Bryan Rodriguez（7000萬日幣）

7場 3中繼 防禦率2.25

Rodriguez6月11日動左膝軟骨去除手術影響出賽，總計7登板（皆為後援）防禦率2.25，預計VerHagen與Rodriguez都將留隊。

■野手

Christian Villanueva（8000萬日幣）

54場 168打數37安打 4全壘打 19分打點 打擊率.220

曾效力巨人的Villanueva於去年12月加入日本火腿，球團期待他能成為隊上的強打三壘手，卻因盲腸炎影響出賽，整季成績相較前年甚至更加衰退，11月18日宣布離隊。

王柏融（1億日幣）

52場 87打數18安打 2全壘打 9分打點 打擊率.207

合約來到第2年的王柏融作為隊上第五棒的指定打擊登錄於開幕戰名單上，然而打擊成績卻陷入泥淖，表現不佳，自7月26日被球團從一軍名單中剔除，8月18日重返賽場仍未見起色，明年是3年合約的最後一年，而這也同時是王柏融證明自己的最後機會。