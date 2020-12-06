聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／盤點火腿洋將成績單 日媒直指王柏融「不振」

聯合新聞網 / 綜合報導
王柏融剩最後一年證明身價。 王樹衡
王柏融剩最後一年證明身價。 王樹衡

隨著軟銀鷹連續4年稱霸日本一，也同時宣告2020年賽季落幕，各個球團著手球員調度，日本媒體「full-count」針對日本火腿2020年引進的洋將進行成果分析，標題直接點名王柏融「不振」，意即表現不佳。

■投手

Nicholas Martínez（8000萬日幣）

17場 2勝7敗 1救援 1中繼 防禦率4.62

去年因傷未於一軍登板的Martínez在今年開季入隊，7月8日先發面對歐力士6局失1分奪下暌違兩年的首勝，9月8日對上羅德拿到了首個救援點，成為自由球員後已對外透露離開火腿。

Drew VerHagen（1億1000萬日幣）

18場 8勝6敗 防禦率3.22

於新賽季加入火腿的VerHagen，7月23日對上軟銀後拿下4連勝，雖然沒能到達規定投球局數，卻留下了能與隊上王牌有原航平、上澤直之並列的8勝、防禦率3.22的好成績。

Bryan Rodriguez（7000萬日幣）

7場 3中繼 防禦率2.25

Rodriguez6月11日動左膝軟骨去除手術影響出賽，總計7登板（皆為後援）防禦率2.25，預計VerHagen與Rodriguez都將留隊。

■野手

Christian Villanueva（8000萬日幣）

54場 168打數37安打 4全壘打 19分打點 打擊率.220

曾效力巨人的Villanueva於去年12月加入日本火腿，球團期待他能成為隊上的強打三壘手，卻因盲腸炎影響出賽，整季成績相較前年甚至更加衰退，11月18日宣布離隊。

王柏融（1億日幣）

52場 87打數18安打 2全壘打 9分打點 打擊率.207

合約來到第2年的王柏融作為隊上第五棒的指定打擊登錄於開幕戰名單上，然而打擊成績卻陷入泥淖，表現不佳，自7月26日被球團從一軍名單中剔除，8月18日重返賽場仍未見起色，明年是3年合約的最後一年，而這也同時是王柏融證明自己的最後機會。

日本 手術

相關新聞

日職／盤點火腿洋將成績單 日媒直指王柏融「不振」

隨著軟銀鷹連續4年稱霸日本一，也同時宣告2020年賽季落幕，各個球團著手球員調度，日本媒體「full-count」針對日本火腿2020年引進的洋將進行成果分析，標題直接點名王柏融「不振」，意即表現不佳

棒球／美和50周年 盼重生再戰華興

美和、華興OB賽今年是連續第3年舉辦，以「美和華興傳承菁英賽」為名，定調主旨為「傳承」，前3局由「超級大學長」上場，第4...

日職／日媒評火腿洋將戰力 王柏融比去年更差

日本體育媒體「Full-Count」評比各隊洋將表現，本季只打下太平洋聯盟第5的日本火腿隊，在洋投和洋砲的部分都不盡理想...

威力盃／桃園拚衛冕 台中留強投應戰

第8屆台彩威力盃少棒賽冠軍戰今天爭霸，手握4冠的桃園市隊要力拚衛冕，投手陣容整齊是最大優勢，而首次爭冠的台中市隊也有準備...

棒球／用不到我們也要來 曹竣崵：美和供我吃住6年

美和、華興OB賽本屆賽事以「傳承」為宗旨，第4局起由青少棒球員接手，OB球員才有前3局上場，還要夠資深才能排得上場，統一...

威力盃／催生講美少棒 王長壽看好歐子喬未來性

位處離島的澎湖縣隊今年參加台彩威力盃少棒賽，由講美國小拿下組隊權，總教練王長壽預約2年後退休，對帶領的最後一批球員寄予厚...

高中鋁棒／全國分組預賽結束 16強明天起單淘汰競逐

109學年度高中棒球聯賽鋁棒組自10月中旬開始進行分區賽，今天產生16強，明天起進行單淘汰賽，冠軍預定9日出爐。

棒球／屏東縣要成立城市隊 棒協將配合盡快審查

屏東縣政府昨天公告城市棒球隊教練與球員招生，要成立第6支城市隊，中華棒球協會目前未收到通知，但秘書長林宗成表示，只要教練...

威力盃／隊史首闖冠軍戰 台中市保留投手對桃園

台中市隊在台彩威力盃4強戰靠著投手車輪戰贏球，6：1擊敗新北市隊，隊史首度打進冠軍戰，也記取教訓，保留投手去面對桃園市隊...

威力盃／花蓮藍8強惜敗 女將田苡璿3安猛打最亮眼

地主花蓮隊在台彩威力盃少棒賽兵分二路，其中花蓮藍隊打進8強，卻在今天以3：4不敵新北市隊，無緣4強，不過整體實力不輸外縣...

棒球／美和青少棒重組 盼重現昔日與華興的對抗

美和華興傳承菁英賽今年邁入第三屆，適逢美和青少棒50周年，本屆賽事以「傳承」為宗旨，第4局起由青少棒小球員接替上場，美和...

威力盃／林立外甥轟出追平砲 桃園打進冠軍戰

挑戰衛冕台彩威力盃少棒賽的桃園市隊，今天先在8強賽以3：1擊敗台南市隊，4強賽再靠著林立外甥、林宇謙的一發追平兩分砲點燃...

熱門新聞

NBA／柯瑞與里拉德作約定 開幕戰要飆Logo Shot

NBA／不追求超級頂薪簽5年長約 戴維斯透露原因

爆米花／綺麗珊瑚一勝難求 開賽至今吞19連敗

中職／接悍將二軍首席教練 陳瑞振：一軍總仔是老大

日職／不挑戰大聯盟了！ 山田哲人7年13.7億約續留養樂多

NBA／預測季中哈登、西蒙斯互換東家？ 柏金斯：有6成把握

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。