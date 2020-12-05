棒球／用不到我們也要來 曹竣崵：美和供我吃住6年
美和、華興OB賽本屆賽事以「傳承」為宗旨，第4局起由青少棒球員接手，OB球員才有前3局上場，還要夠資深才能排得上場，統一獅隊3老高國慶、潘武雄、潘威倫都是自己揪一揪到場，力挺母校。
美和、華興OB賽連續第3年舉辦，兩隊上場球員幾乎都是「超級大學長」，連曹竣崵都說：「剛剛還在開玩笑，今天的場面用不到我們。」
堅持把時間空下來，來母校走一趟，曹竣崵說：「我在美和吃了6年的飯、住了6年的宿舍，供我6年的吃住，我是抱著回娘家的心態，說什麼都要把時間空下來。」他說一路上都還一直打電話，問同學要不要來。
高國慶、潘武雄、潘威倫都出身美和中學，過去在2018年的第一屆OB賽就曾一起亮相，高國慶去年在華興主辦的第2屆登板投球，投3局挨1轟、丟掉1分。
今天三人都是便服亮相，「冠軍獅」的人氣也馬上就看見，球迷自動排成隊伍，等著索取簽名，高國慶則是一到場，就頻頻被虧要不要下去投球。
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