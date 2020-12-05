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棒球／用不到我們也要來 曹竣崵：美和供我吃住6年

聯合報 / 記者陳宛晶／屏東即時報導
排除萬難也要來，曹竣崵說自己是抱著回娘家的心情回到美和中學。記者陳宛晶／攝影
排除萬難也要來，曹竣崵說自己是抱著回娘家的心情回到美和中學。記者陳宛晶／攝影

美和、華興OB賽本屆賽事以「傳承」為宗旨，第4局起由青少棒球員接手，OB球員才有前3局上場，還要夠資深才能排得上場，統一獅隊3老高國慶潘武雄潘威倫都是自己揪一揪到場，力挺母校。

美和、華興OB賽連續第3年舉辦，兩隊上場球員幾乎都是「超級大學長」，連曹竣崵都說：「剛剛還在開玩笑，今天的場面用不到我們。」

堅持把時間空下來，來母校走一趟，曹竣崵說：「我在美和吃了6年的飯、住了6年的宿舍，供我6年的吃住，我是抱著回娘家的心態，說什麼都要把時間空下來。」他說一路上都還一直打電話，問同學要不要來。

高國慶、潘武雄、潘威倫都出身美和中學，過去在2018年的第一屆OB賽就曾一起亮相，高國慶去年在華興主辦的第2屆登板投球，投3局挨1轟、丟掉1分。

今天三人都是便服亮相，「冠軍獅」的人氣也馬上就看見，球迷自動排成隊伍，等著索取簽名，高國慶則是一到場，就頻頻被虧要不要下去投球。

高國慶、潘武雄、潘威倫一起現身美和華興傳承菁英賽。記者陳宛晶／攝影
高國慶、潘武雄、潘威倫一起現身美和華興傳承菁英賽。記者陳宛晶／攝影

高國慶 潘武雄 潘威倫

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