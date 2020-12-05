威力盃／催生講美少棒 王長壽看好歐子喬未來性

位處離島的澎湖縣隊今年參加台彩威力盃少棒賽，由講美國小拿下組隊權，總教練王長壽預約2年後退休，對帶領的最後一批球員寄予厚望，其中台灣、南非混血的歐子喬是天生好手，未來性看好。

澎湖縣雖然在今年威力盃對新竹縣隊以0：10落敗，無緣打進8強，不過四年級的歐子喬在預賽對花蓮藍隊繳出先發5.2局、僅失1分的好投，吸引目光。

王長壽表示，歐子喬一年級就加入球隊，腳程很快，近年也展現臂力，才四年級就在全縣小學生的壘球擲遠比賽拿下第一，現在已經是球隊的王牌投手。

再兩年王長壽就將屆退，把球隊交棒給講美少棒出身的子弟兵李奉勳，四年級的歐子喬可能是關門弟子，也是王長壽帶隊生涯看過最有潛力的球員。

從小打球的歐子喬在一年級的暑假就開始擔任先發，未來以大聯盟為目標，不過短期目標是到台北打球，「想要加入穀保家商，因為很厲害，都有看他們比賽。」最喜歡的球隊是統一獅隊，打擊偶像是蘇智傑、投球則是同是澎湖出身的李振昌。

王長壽從1993年開始到講美國小任職，從零開始打造出一支少棒隊，雖然球員來源困難、練習環境也刻苦，仍培育出黃偉晟、郭駿傑、莊昕諺、藍愷青等職棒球員，更在2002年亞洲青少棒賽奪冠，演出「講美傳奇」。

今年講美國小全校才40幾人，棒球隊就占了33人，王長壽說，這是他帶隊近30年來，球員人數最多的一次，不過澎湖整體棒球人口並沒有太大成長，主因是到了高中仍須到外地打球，對家長來說是一道難題。