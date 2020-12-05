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高中鋁棒／全國分組預賽結束 16強明天起單淘汰競逐

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
109學年度高中棒球聯賽鋁棒組16強賽程表。圖／學生棒球聯盟提供
109學年度高中棒球聯賽鋁棒組16強賽程表。圖／學生棒球聯盟提供

109學年度高中棒球聯賽鋁棒組自10月中旬開始進行分區賽，今天產生16強，明天起進行單淘汰賽，冠軍預定9日出爐。

高中鋁棒組聯賽有62支球隊參加，分區賽取24隊晉級，再分為8組自3日起進行分組預賽，每組取兩隊晉級16強。

今天進行分組預賽最後8場比賽，賽前已確定晉級的鶯歌工商、普門中學歷經二度延長分出勝負，鶯歌以9：8逆轉，以分組第1晉級。

普門在延長賽9局上，靠林恩睿、林楷峯安打攻下3分，取得8：5領先，但在9局下、兩人出局、滿壘戰況的關鍵時刻，內野發生守備失誤，鶯歌扳成平手，隨後張浩禶擊出再見安打送回致勝分。

鶯歌明天出戰白河商工、普門迎戰稻江高商，勝隊取得8門門票。

晉級16強球隊另有平鎮高中、壽山高中、南英商工、陽明高中、麥寮高中、高苑工商、東大體中、西苑高中、穀保家商、東石高中、北科附工、大理高中。

鶯歌工商逆轉擊敗普門，球員喜迎勝利。圖／學生棒球聯盟提供
鶯歌工商逆轉擊敗普門，球員喜迎勝利。圖／學生棒球聯盟提供

普門中學 平鎮高中

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