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棒球／屏東縣要成立城市隊 棒協將配合盡快審查
屏東縣政府昨天公告城市棒球隊教練與球員招生，要成立第6支城市隊，中華棒球協會目前未收到通知，但秘書長林宗成表示，只要教練、球員符合資格，參加明年春季聯賽沒有問題。
申請成立城市棒球隊，所屬球員至少要有20人，且年滿18歲、具備甲組資格，外籍球員不得超過兩人，若為職棒退役球員，須經過中華棒協技術委員會審核通過後、滿3個月才可出賽。
國內甲組球隊每年都要重新登記，採審查制，1月1日至31日為登錄期限，林宗成表示，屏縣提出申請後，協會將盡快審查、協助送件體育署備查。
甲組秋季聯賽取消多年，目前只有春季聯賽，明年比賽預定3月下旬、4月初舉行；新球隊教練必須要有A級教練證書。
去年登錄的甲組成棒隊共有35隊（含大學隊），社會隊減少宜蘭綺麗珊瑚隊，屏縣若申請後通過審核，將是第10支社會隊。
現有社會隊除了台灣電力、合作金庫兩支老字號球隊，另有安永鮮物、台北興富發、新北市、桃園航空城、台中市、台南市及綺麗珊瑚隊，6都只有高雄市沒有城市隊。
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